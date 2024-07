È stata svelata oggi dal Gruppo LEGO la nuova e attesissima serie LEGO Fortnite, con ben quattro set a disposizione degli appassionati. Dopo che i personaggi LEGO erano finiti all’interno di uno dei videogiochi più amati di sempre, ora tocca ai personaggi che avete imparato ad amare (o a odiare) diventare dei mattoncini pronti per nuove esperienze di gioco.

A otto mesi dal lancio di LEGO Fortnite, nato dalla partnership tra il Gruppo LEGO ed Epic Games, si chiude il cerchio che ha creato spazi digitali sicuri per bambini e famiglie e che ha unito il gioco fisico a quello digitale come mai era successo in precedenza.

I quattro set LEGO Fortnite

Si parte con LEGO Fortnite Lama delle Scorte, comporto da 691 pezzi, pensato per un pubblico dai 12 anni in su, che ricrea il mitico personaggio con un sacco di dettagli e accessori, come Grappler, Slurp Juice, Rough Ruby, Backpack, Good Luck Charm, Slap Juice e Dynamite. Per i più piccoli, dai 9 anni in su, ecco LEGO Durr Burger, composto da 193 pezzi, per ottenere la mascotte del ristorante presente nel gioco, anche in questo caso ricca di dettagli e accessori.

Previous Next Fullscreen

Decisamente più adatto all’esposizione è LEGO Fortnite Bananita Sbucciata, realizzato con 1414 mattoncini per portare l’avventura fuori dallo schermo. Insieme al personaggio troviamo accessori particolarmente dettagliati, come Peely Pock Pickaxe, Paint Launcher e Banana Bag Back Bling. Si chiude con LEGO Fornite Batte Bus, realizzato con 954 pezzi, che ricrea il bus che sarà introdotto nel gioco dal mese prossimo.

Pensato per un pubblico dai 10 anni in su include la mongolfiera, ruote funzionanti, tetto rimovibile e un sacco di dettagli, come Slurp Juice Grappler e Slap Juice. Il pezzo forte sono le nove minifigure, dedicate a Battalion Brawler, Adventure Peely, Brite Bomber, Cuddle Team Leader, Cube Assassin, Trespasser Elite, Drift, Meowscles e Raven, che possono essere messe all’interno del bus per un gioco ancora più divertente.

Previous Next Fullscreen

LEGO Fortnite è classificato come E10+/PEGI 7, risultando quindi adatto anche ai più piccoli ed è disponibile per PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, PC, Android e servizi di gioco in streaming.

Prezzi e disponibilità

Tutti e quattro i set sono già preordinabili su LEGO.com e saranno in vendita a partire dal primo ottobre anche nei LEGO Store. Ecco invece i prezzi dei singoli set: