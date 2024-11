Nuki ha annunciato nelle scorse ore la quinta generazione della sua serratura smart: stiamo parlando di Nuki Smart Lock Ultra.

A caratterizzare questo nuovo dispositivo vi sono delle dimensioni ridotte (circa un terzo rispetto al modello originale) e un nuovo motore che dovrebbe garantire un funzionamento più rapido e almeno sei mesi di durata della batteria.

Le principali caratteristiche della serratura Nuki Smart Lock Ultra

A differenza dei precedenti modelli, che potevano essere adattati alle serrature esistenti (così da continuare ad usare le precedenti chiavi), Nuki Smart Lock Ultra richiede la sostituzione dell’intero cilindro e viene fornita con tre nuove chiavi.

Il principale punto di forza della nuova serratura smart di Nuki sta nelle ridotte dimensioni: in pratica, questo dispositivo racchiude tutte le funzionalità che hanno decretato il successo delle precedenti generazioni (incluse varie connettività, come Wi-Fi, Matter-over-Thread e Bluetooth) in un formato molto più compatto e discreto (ciò grazie ad una nuova batteria integrata che elimina l’ingombrante vano batteria).

Inoltre, questa nuova generazione è anche tre volte più veloce (a dire del produttore, può sbloccare la porta in appena 1,5 secondi), cosa che di certo non guasta.

Gli utenti potranno controllare la nuova serratura smart di Nuki in vari modi, come con una classica chiave, con l’app Nuki su uno smartphone o uno smartwatch e con qualsiasi piattaforma smart home supportata (Apple Home, Amazon Alexa, Google Home, Samsung SmartThings e altre piattaforme compatibili con Matter).

La nuova serratura smart di Nuki sarà disponibile in Europa a partire dal prossimo mese al prezzo ufficiale di 349 euro. Come già avvenuto per i precedenti modelli, gli utenti potranno acquistarla anche su Amazon.

Per ulteriori informazioni su Nuki Smart Lock Ultra vi rimandiamo al sito ufficiale.