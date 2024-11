A una decina di giorni dalla presentazione ufficiale — e a poche ore dall’arrivo effettivo sul mercato —, il rinnovato Apple Mac Mini M4 è comprensibilmente al centro dell’attenzione di appassionati e potenziali acquirenti ed è soprattutto grazie ai primi che si apprendono dettagli e curiosità: questa volta, il colosso di Cupertino non ha saldato l’SSD alla scheda logica, anche se difficilmente gli utenti potranno metterci mano direttamente.

Rinnovato sia dal punto di vista estetico — con un nuovo design ancora più compatto — che tecnico, con l’adozione dei nuovi chip Apple Silicon M4, il nuovo Mac Mini è un computer desktop decisamente interessante, poiché in grado di racchiudere una potenza notevole in un formato “tascabile”, il tutto senza aumenti di prezzo rispetto al modello della generazione precedente (ecco la nostra recensione di Mac Mini M2).

Le dimensioni così ridotte e il modus operandi che Apple ha adottato sin dal passaggio ai chip Apple Silicon — i modelli Intel erano teoricamente smontabili e aggiornabili, pur richiedendo una perizia tutt’altro che comune — hanno indotto diversi appassionati ad interrogarsi sulla possibilità di sostituire/aggiornare l’SSD del Mac Mini M4.

La risposta è arrivata sul forum di iFixit: stando alla testimonianza fotografica dell’utente “KianWee Lim” (visibile qui sotto), la buona notizia è che il nuovo Apple Mac Mini M4 non ha l’SSD saldato alla scheda logica, pertanto è di fatto removibile, quella cattiva è che tale accorgimento sembra pensato più per semplificare la vita ai tecnici dei centri assistenza ufficiali che per consentire agli utenti di operare in autonomia.

Questo perché l’unità di archiviazione è un modello realizzato apposta per Apple, a disposizione dei soli centri di riparazione autorizzati, non un componente che chiunque potrebbe acquistare agevolmente. Del resto, scenari simili si erano visti già per gli ultimi Mac Studio e Mac Pro.

Neppure in passato, comunque, gli ostacoli posti dalle scelte di Apple erano bastati a fermare i paladini delle riparazioni fai-da-te: i più coraggiosi si erano messi all’opera per trovare qualche soluzione ingegnosa. In Rete, è possibile trovare video di chip di memoria originali dissaldati e sostituiti con un lavoro certosino ed estremamente delicato; qualcuno aveva persino creato dei supporti custom in PCB per Mac Studio. Insomma, di sicuro qualcuno tenterà l’impresa di fare l’upgrade dell’SSD di Mac Mini M4, ma tale operazione — così come la semplice sostituzione — rimane di fatto preclusa all’utente medio, che in caso di necessità non potrà fare a meno di rivolgersi ad un centro di riparazione autorizzato.