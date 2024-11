L’ultimo aggiornamento di WhatsApp per iOS introduce le bozze per tutti

Torniamo a parlare di WhatsApp per iOS, questa volta senza addentrarci nei meandri del canale beta, per via di un nuovo aggiornamento che proprio in queste ore sta facendo capolino sull’App Store di Apple: la nuova versione stabile introdotta è la 24.22.83 e si segnala per l’introduzione delle bozze dei messaggi per tutti, con un roll out destinato ad espandersi nei giorni e nelle settimane a venire.

Prima di entrare nel merito della novità in questione, vi ricordiamo che potete trovare tutte le ultime notizie sull’app di messaggistica più famosa al mondo — come, ad esempio, quella relativa alla gestione degli effetti della fotocamera — nelle nostre pagine dedicate a WhatsApp per Android e a WhatsApp per iOS e Desktop.

WhatsApp per iOS 24.22.83: le novità dell’aggiornamento

Poco più di un mese fa, nell’articolo dedicato all’aggiornamento WhatsApp Beta 24.21.10.76 per iOS, vi avevamo parlato dei lavori in corso per l’introduzione di nuova funzionalità relativa alla gestione delle bozze dei messaggi, illustrandovi in maniera dettagliata il meccanismo previsto. Adesso, dopo un mese di test e valutazioni, il team di WhatsApp sembra aver deciso che la funzionalità è sufficientemente matura per poter essere resa disponibile per tutti: col rilascio dell’aggiornamento 24.22.83 sull’App Store, prende il via il roll out generalizzato (testimoniato dalla menzione nel changelog ufficiale) delle nuove bozze, pensate per migliorare la gestione e l’organizzazione delle conversazioni.

Sì, perché la funzionalità è pensata per aiutare gli utenti ad individuare al volo le conversazioni contenenti dei messaggi iniziati ma non inviati attraverso un’etichetta apposita (“Bozza”), eliminando così la necessità di controllarle una per una alla ricerca di comunicazioni lasciate in sospeso.

Per la verità, il registro delle modifiche dell’aggiornamento in discorso segnala altresì i widget per la home, che tuttavia figuravano già tra le novità di un precedente aggiornamento.

Come si accennava in apertura, la novità descritta è già in distribuzione per tutti, ma potrebbe volerci qualche giorno per vederla spuntare su tutti gli account. È possibile aggiornare l’app WhatsApp per iOS all’ultima versione stabile tramite l’App Store utilizzando questo link. Nel caso in cui, invece, siate desiderosi di provare in anteprima le novità proposte attraverso il programma beta, abbiamo realizzato una guida su come scaricare WhatsApp Beta su iOS e Android.

