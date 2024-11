Dagli Stati Uniti arrivano buone notizie per gli appassionati di Star Wars: dovrebbe essere in programma, infatti, la realizzazione di una nuova trilogia.

Stando a quanto si apprende, Lucasfilm avrebbe scelto Simon Kinberg, noto per il suo lavoro nei film della serie X-Men, per scrivere e sviluppare questa nuova trilogia di Star Wars.

Cosa sappiamo della nuova trilogia di Star Wars

Kinberg, che ha già collaborato alla realizzazione della serie animata Star Wars Rebels, dovrebbe lavorare fianco a fianco con Kathleen Kennedy di Lucasfilm nella realizzazione di questa nuova trilogia, sul cui conto al momento non vi sono dettagli ufficiali.

Qualcuno sostiene che potrebbe trattarsi di una continuazione della storia di Skywalker (e, in tal caso, i nuovi film sarebbero gli episodi 10, 11 e 12) mentre non manca chi ritiene che invece potrebbe trattarsi di una saga completamente nuova, magari legata in parte ai nuovi film annunciati da Lucasfilm lo scorso anno (che saranno diretti da James Mangold, Dave Filoni e Sharmeen Obaid-Chinoy).

Negli ultimi anni il franchise tanto amato dagli appassionati di fantascienza è riuscito a conquistare un importante spazio nel settore delle serie TV, ciò soprattutto grazie a quelle diffuse in streaming su Disney+ (basti pensare a The Mandalorian o a The Acolyte) mentre più difficoltà sono state incontrate per quanto riguarda il cinema (risale al 2019 il lancio di Star Wars: L’ascesa di Skywalker).

Al momento il prossimo film atteso al cinema è The Mandalorian & Grogu, le cui riprese sono terminate di recente e che sul Grande Schermo arriverà alla fine di maggio 2026 (ovviamente facendo salvi eventuali ritardi).

Per i fan della saga di Guerre Stellari la speranza è di avere presto notizie ufficiali su ciò che Lucasfilm ha in serbo per loro. Staremo a vedere.