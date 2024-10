Esattamente come previsto, oggi, 10 ottobre 2024, Sony ha aperto i preordini di PlayStation 5 Pro al di fuori del suo shop online ufficiale: oltre che su PlayStation Direct, ora è possibile procedere al preordine presso gli altri rivenditori autorizzati, tra cui Amazon, MediaWorld e Unieuro. Vediamo come approfittarne.

Aperti i preordini di PS5 Pro al di fuori del PlayStation Direct

PlayStation 5 Pro è disponibile da oggi in preordine presso i vari rivenditori, a distanza di qualche giorno dall’apertura delle prenotazioni sul sito PlayStation Direct. Le tempistiche corrispondono a quelle annunciate durante la presentazione della nuova console mid-gen, avvenuta esattamente un mese fa.

Come abbiamo visto, PS5 Pro mette a disposizione una GPU aggiornata con il 67% di unità di calcolo in più rispetto a PS5 e una memoria più veloce del 28%; nel complesso, questo consente un rendering fino al 45% più veloce nel gameplay rispetto alla console attuale, per un’esperienza più fluida. In più, con la tecnologia PlayStation Spectral Super Resolution, Sony propone un sistema di upscaling basato sull’intelligenza artificiale. L’obiettivo di Sony è quello di “avvicinare” i preset Qualità e Prestazioni dei vari giochi, offrendo la fluidità di questi ultimi senza rinunciare alla qualità visiva dei primi.

PlayStation 5 Pro è disponibile in preordine al prezzo consigliato annunciato in sede di presentazione, 799,99 euro, al centro di diverse lamentele da parte dei giocatori. Gli interessati possono trovarla su Amazon in prenotazione al prezzo minimo garantito: questo significa che si andrà a pagare il prezzo più basso applicato da Amazon.it tra il momento in cui viene effettuato l’ordine e il momento in cui l’articolo viene effettivamente messo in commercio (7 novembre 2024). I preordini sono disponibili alla stessa cifra da MediaWorld e Unieuro (9 centesimi in meno per quest’ultima) e presso altri rivenditori autorizzati, sempre con data di uscita fissata per il 7 novembre 2024.

Ricordiamo che PS5 Pro viene venduta con un SSD da 2 TB, ma senza lettore Blu-Ray e senza Vertical Stand: chi ne ha bisogno può acquistarli separatamente al prezzo di rispettivamente 119,99 euro e 29,99 euro. Risulta invece incluso, ovviamente, un controller DualSense.