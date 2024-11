Apple MacBook Air con chip M2 rappresenta un’ottima soluzione per chi cerca un laptop leggero e potente per un utilizzo quotidiano. Ancor più interessante quando viene proposto in sconto perché migliora decisamente il rapporto qualità prezzo, come oggi che raggiunge un nuovo minimo storico. La promozione si inserisce in una più ampia chiama Mac Black Week, una sorta di anticipo delle migliori offerte Black Friday, vediamo i dettagli e come approfittarne.

MacBook Air 13” con M2: specifiche e funzionalità principali

Apple Macbook Air da 13” non è recentissimo, è sul mercato da quasi due anni ma è ancora molto attuale e sostituisce di fatto il best buy Macbook Air con M1. È dotato di un display Retina da 13,6 pollici vanta una risoluzione di 2560 x 1664 pixel, ideale per la produttività e la visione di contenuti multimediali. Tra le novità c’è anche la porta di ricarica MagSafe, mentre per la connettività troviamo Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.3. La dotazione include inoltre una videocamera FaceTime HD 1080p e un sistema audio a quattro altoparlanti con supporto per Dolby Atmos, che rende l’esperienza sonora più immersiva.

Lato memoria, il modello in offerta offre 8 GB di RAM unificata e 256 GB di archiviazione SSD. Con un peso di soli 1,24 kg e uno spessore di 1,13 cm, il MacBook Air è tra i laptop più leggeri sul mercato, progettato per la massima portabilità senza compromessi.

Nuovo minimo storico per MacBook Air M2: l’offerta Unieuro

Unieuro propone oggi in offerta il MacBook Air con chip M2 a un prezzo eccezionale: 899 € invece di 1129 € (e di 1529€, il prezzo di listino al lancio). Si tratta di un risparmio significativo per un dispositivo che ha migliorato autonomia e prestazioni rispetto al modello con M1. Questa offerta è valida per la versione in Grigio Siderale da 256 GB di memoria, ideale per studenti, professionisti e per chi cerca un laptop affidabile per navigare, lavorare e svagarsi.

Sempre nel contesto della Mac Black Week di Unieuro segnaliamo un’altra offerta interessante riguardo Apple Mac Mini con M2 a 499€ invece di 649€oppureMacBook Pro 14” M3 Pro a 2269€ invece di 2379€.

Ulteriori dettagli nella nostra recensione di Macbook Air M2 da 13”.