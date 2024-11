Il team di WhatsApp stava già lavorando su una funzionalità progettata per offrire agli utenti Android la possibilità di filtrare le chat tramite elenchi personalizzati.

Ora questa funzionalità è in fase di rilascio per tutti gli utenti WhatsApp che utilizzano l’app su iPhone.

WhatsApp lancia alcune novità per tutti gli utenti iOS

Il changelog nell’App Store menziona ancora che sono disponibili il widget per le chat e alcuni miglioramenti per la fotocamera, ma sebbene il changelog non lo riporti, con l’ultimo aggiornamento WhatsApp sta lanciando anche la funzionalità per filtrare le chat utilizzando degli elenchi personalizzati.

Questo strumento è progettato per aiutare gli utenti a organizzare le loro chat in modo più efficace categorizzando sia le chat individuali che quelle di gruppo, rendendo la ricerca di conversazioni specifiche più rapida e pratica.

Ad esempio gli utenti possono creare elenchi per la famiglia, gli amici più stretti o i gruppi di lavoro, in modo da tenere traccia delle conversazioni per loro rilevanti senza scorrere l’elenco delle chat.

Gli utenti possono inoltre creare un elenco dalla scheda delle chat tramite un pulsante dedicato che aprirà una semplice interfaccia per aggiungere contatti individuali o chat di gruppo.

Una volta creato, l’elenco diventerà automaticamente un filtro che appare in cima alla scheda delle chat e che permetterà di visualizzare immediatamente solo le conversazioni incluse in quell’elenco.

Queste liste sono rispettose della privacy, poiché solo l’utente che le crea potrà visualizzarle e utilizzarle.

Queste novità sono attualmente in fase di distribuzione con la versione 24.22.73 di WhatsApp per iOS disponibile nell’App Store e raggiungeranno tutti gli utenti iPhone nelle prossime settimane.

Come aggiornare WhatsApp per iPhone

È possibile aggiornare l’app WhatsApp per iOS all’ultima versione stabile tramite l’App Store utilizzando questo link, tuttavia è anche possibile provare in anteprima le novità introdotte nella versione beta di WhatsApp per iOS iscrivendosi al programma TestFlight seguendo questo link.

