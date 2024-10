TestFlight è l’app utilizzata dagli sviluppatori per distribuire le versioni beta delle loro app ai tester. Con il nuovo aggiornamento di TestFlight, gli sviluppatori ora hanno la possibilità di creare criteri più specifici per i tester, assicurando che solo gli utenti con i dispositivi o le condizioni giuste possano unirsi a determinati programmi beta.

Il team di WhatsApp ha probabilmente sfruttato questa funzionalità creando un gruppo esclusivo di beta tester con criteri rivolti agli utenti iPad.

La beta di WhatsApp per iPadOS è limitata a chi utilizza un iPad

Ciò significa che se qualcuno prova a unirsi al programma beta di WhatsApp per iPadOS da un iPhone, TestFlight rifiuterà l’iscrizione, assicurando che l’invito venga utilizzato solo da coloro che hanno effettivamente un iPad.

In questo modo WhatsApp può raccogliere in modo più efficace il feedback degli utenti iPad e perfezionare l’esperienza dell’app per iPadOS.

Chi possiede un iPad con almeno iPadOS 14 e desidera testare WhatsApp, può unirsi al programma beta di TestFlight tramite questo link.

Vale la pena tenere presente che il programma beta di TestFlight può riempirsi rapidamente a causa di un numero limitato di posti disponibili per i tester.

