ChatGPT di OpenAI ha già un’app desktop, mentre Microsoft Copilot è integrato in Windows.

Anthropic non può permettersi dunque di essere da meno, visto che la startup nutre forti ambizioni nell’ambito dell’intelligenza artificiale generativa e quindi ora ha rilasciato l’app desktop in versione beta del suo chatbot Claude.

L’app desktop di Claude è disponibile in versione beta per Windows e Mac

La versione desktop di Claude disponibile per Windows e Mac non è poi così diversa dalla versione Web, dato che consente di fare le stesse cose, tuttavia risulta molto più comodo entrare in una chat con Claude direttamente dal proprio desktop, rispetto ad aprire un browser e navigare sul relativo sito Web.

La scorsa settimana Anthropic ha rilasciato in versione beta pubblica la funzionalità che consente al suo modello di intelligenza artificiale Claude 3.5 Sonnet di controllare un computer guardando lo schermo, muovendo il cursore, cliccando sui pulsanti e inserendo del testo come farebbe un utente in carne e ossa.

Questa funzionalità non è disponibile all’interno dell’app desktop, ma probabilmente non tarderà a fare capolino.

È possibile scaricare gratuitamente le versioni beta dell’app desktop di Claude per Mac e Windows dal sito Web di Anthropic.