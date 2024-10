Il team di WhatsApp stava da tempo lavorando su una funzionalità progettata per offrire agli utenti maggiore precisione e praticità durante l’acquisizione di video o foto, consentendo regolazioni fluide dello zoom tramite un nuovo pulsante, piuttosto che utilizzare un gesto di scorrimento sull’interfaccia della fotocamera.

Questa e altre funzionalità che erano in sperimentazione ora sono in fase di rilascio per tutti gli utenti WhatsApp che utilizzano l’app su iPhone.

WhatsApp lancia alcune novità per tutti gli utenti iOS

Il changelog ufficiale nell’App Store menziona che ora la fotocamera supporta lo zoom da 0,5x a 3x tramite un nuovo pulsante, rendendo più facile catturare scatti dettagliati da lontano o ridurre lo zoom per inquadrature più ampie.

Il changelog ufficiale menziona inoltre che anche i nuovi widget delle Chat per la schermata home che erano in versione beta ora sono disponibili per tutti gli utenti iPhone.

Queste novità sono attualmente in fase di distribuzione con la versione 24.21.82 di WhatsApp per iOS e raggiungeranno tutti gli utenti nelle prossime settimane.

Come aggiornare WhatsApp per iPhone

È possibile aggiornare l’app WhatsApp per iOS all’ultima versione stabile tramite l’App Store utilizzando questo link, tuttavia è anche possibile provare in anteprima le novità introdotte nella versione beta di WhatsApp per iOS iscrivendosi al programma TestFlight seguendo questo link.

