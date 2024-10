C’è tempo fino a domenica 27 ottobre per approfittare della promozione “Cambia il tuo TV” di Unieuro, un’iniziativa di cui vi abbiamo già parlato e che permette di ottenere fino a 500 euro di rimborso sull’acquisto di una nuova smart TV restituendo un modello usato. È una promozione molto conveniente già di per sé ma, se si considera pure che alcune TV LG OLED beneficiano di uno sconto extra del 18,04% (equivalente allo scorporo dell’IVA), la questione si fa decisamente più interessante. Ma seguiteci che vi spieghiamo tutto.

Come approfittare delle offerte di Unieuro sulle TV LG OLED

La promozione di Unieuro “Cambia il tuo TV“, in breve, vale sull’acquisto di una nuova smart TV dal costo minimo di 349 euro di qualsiasi produttore, offerta che sarà in vigore fino alle ore 23:59 di domenica 27 ottobre. A seconda del costo della TV acquistata il rimborso cambia secondo il seguente schema:

100 euro di rimborso per l’acquisto di TV con prezzo compreso fra 349 e 548,99 euro

di rimborso per l’acquisto di TV con prezzo compreso fra 349 e 548,99 euro 150 euro di rimborso per l’acquisto di TV con prezzo compreso fra 549 e 998,99 euro

di rimborso per l’acquisto di TV con prezzo compreso fra 549 e 998,99 euro 250 euro di rimborso per l’acquisto di TV con prezzo compreso fra 999 e 1498,99 euro

di rimborso per l’acquisto di TV con prezzo compreso fra 999 e 1498,99 euro 300 euro di rimborso per l’acquisto di TV con prezzo compreso fra 1499 e 1998,99 euro

di rimborso per l’acquisto di TV con prezzo compreso fra 1499 e 1998,99 euro 500 euro di rimborso per l’acquisto di TV con prezzo di 1999 euro o superiore

Per quanto riguarda invece i dispositivi che è possibile rottamare per ottenere i rimborsi citati, bisogna sapere che che devono soddisfare determinati criteri, che verranno valutati da OPIA: “TV a schermo piatto (flat screen Led, Oled, LCD, Plasma) di qualsiasi marchio e modello sempre che non sia danneggiato e sia pienamente funzionante, in buone condizioni estetiche, in grado di ricevere il segnale DVB-T tramite tuner integrato (no decoder esterni) e che sia dotato di piedistallo originale. L’alimentatore esterno, se previsto, dovrà essere altresì presente”. Per maggiori informazioni al riguardo vi rimandiamo al regolamento della promozione.

Per approfittare della promozione Cambia il tuo TV basta acquistare una delle smart TV compatibili sul sito di Unieuro o presso i punti vendita aderenti entro il 27 ottobre e richiedere il rimborso entro 15 giorni dalla data di acquisto. Entro tre giorni lavorativi gli acquirenti riceveranno una e-mail di approvazione con un modulo da compilare e inviare entro 15 giorni insieme al televisore da rottamare, che verrà ritirato a domicilio e valutato dall’azienda OPIA, che accrediterà il relativo rimborso direttamente sul conto corrente bancario comunicato in fase di richiesta. Questa è la pagina del sito di Unieuro con tutte le informazioni da sapere.

Come anticipato, oltre alla promozione sulla rottamazione dell’usato Unieuro sta scontando alcuni modelli di TV LG OLED del 18,04%, che equivale allo scorporo dell’IVA, promozione visibile direttamente aggiungendo i prodotti compatibili in carrello. A seguire vi lasciamo tre esempi di smart TV che vale la pena prendere in considerazione.

Oltre alle TV LG OLED citate, ce ne sono molte altre di altri produttori che si possono acquistare in sconto da Unieuro beneficiando della promozione sulla rottamazione dell’usato. Le trovate tutte nel link che segue, ma vi ricordiamo che per approfittarne c’è tempo fino a dopodomani, domenica 27 ottobre.

Tutte le smart TV in offerta sul sito di Unieuro

