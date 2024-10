Cambia il tuo Vecchi TV! è la nuova promo di Unieuro che consente di ottenere fino a 500 euro di rimborso sull’acquisto di un nuovo Smart TV, semplicemente restituendo un modello usato (che sarà ritirato a casa, senza che l’utente debba fare nulla). La promozione parte oggi e continuerà fino al prossimo 27 di ottobre e vale anche per gli acquisti effettuati tramite lo store online di Unieuro (eventualmente anche con possibilità di ritiro in negozio).

Accedere alla promozione è semplicissimo ed è possibile ottenere il rimborso anche su modelli economici (il prezzo minimo per accedere alla promo è di 349 euro). Si tratta, quindi, di un’occasione molto interessante per chi sta valutando l’acquisto di un nuovo Smart TV. Vediamo tutti i dettagli sulla promo, come funziona la procedura per ottenere il cashback e quali sono alcuni dei migliori modelli da prendere oggi.

Nuovo Smart TV con Unieuro: fino a 500 euro di cashback

La promozione appena lanciata da Unieuro è davvero interessante e consente di abbattere il costo di un nuovo Smart TV, ottenendo fino a 500 euro di rimborso sull’acquisto. L’offerta, valida fino al 27 di ottobre, ha un meccanismo molto semplice. Per accedere alla promo è sufficiente acquistare un nuovo Smart TV (qualsiasi marca e qualsiasi modello) con un importo minimo di 349 euro.

Entro 15 giorni dall’acquisto sarà necessario richiedere il rimborso tramite questa pagina del sito Unieuro. Completata la procedura, l’utente riceverà una conferma e potrà prenotare il ritiro del proprio TV usato che sarà effettuato da un corriere da Opia Ltd. L’azienda in questione si occuperà di verificare la sussistenza dei criteri d’accettazione(entro 10 giorni) che si tradurrà nel rimborso erogato al cliente.

L’importo effettivo del rimborso è legato alla spesa sostenuta per l’acquisto del nuovo Smart TV. Questo è lo schema alla base della promo che consente di verificare in anticipo l’importo del cashback garantito con il ritiro dell’usato. La promo è, quindi, molto interessante considerando che il rimborso minimo è di ben 100 euro su una spesa che parte da 350 euro.

Prezzo di acquisto compreso tra: Valore di Valutazione per il vecchio TV 349€-548,99€ €100,00 549€-998,99€ €150,00 999€-1498,99€ €250,00 1499-1998,99€ €300,00 1999,00€ ed oltre €500,00

I migliori Smart TV da prendere oggi su Unieuro

La nuova promozione di Unieuro è l’occasione giusta per acquistare un nuovo Smart TV, sia per chi è alla ricerca di un modello economico che per chi preferisce un prodotto di fascia media o fascia alta. Le opzioni sono tantissime. Per l’elenco completo dei modelli in offerta è possibile premere sul link qui di sotto e raggiungere così la pagina dedicata alla promozione. Ricordiamo che effettuando l’acquisto online è sempre possibile scegliere di pagare in 3 rate con PayPal o Klarna in modo da dilazionare la spesa in attesa dell’arrivo del rimborso. Come detto in precedenza, c’è tempo fino al 27 di ottobre per completare l’acquisto e sfruttare la promozione.

Ecco, invece, una selezione dei modelli più interessanti acquistabili in sconto e con cashback:

