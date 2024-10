Secondo l’ultimo rapporto del noto analista Ming-Chi Kuo, i modelli iPhone 16 e iPhone 16 Plus stanno affrontando una domanda deludente, al punto che Apple avrebbe tagliato sensibilmente gli ordini, ovvero di 10 milioni di unità da qui alla prima metà del prossimo anno.

Secondo quanto riferito la produzione complessiva della serie iPhone 16 per il quarto trimestre 2024 dovrebbe ora raggiungere gli 80 milioni di unità, quindi in calo rispetto alla precedente stima di 84 milioni, che a sua volta era in calo rispetto ai 90-91 milioni di unità per la serie iPhone 15 dell’anno scorso.

Kuo prevede che la produzione della serie iPhone 16 scenderà a 45 milioni di unità nel primo trimestre 2025 e a 39 milioni di unità nel trimestre successivo. L’analista ha anche ribadito il suo scetticismo sul fatto che Apple Intelligence possa far lievitare la domanda per la serie iPhone 16.

In notizie correlate Kuo suggerisce che la produzione di massa dell’iPhone SE4 inizierà a dicembre, con Apple che punta a produrre circa 8,6 milioni di unità fino al primo trimestre del 2025. Nel frattempo circolano ancora voci su iPhone 17 Slim, ecco come potrebbe essere.