Che siate amanti del gaming o che semplicemente abbiate bisogno di un nuovo case per il vostro desktop di fascia alta che abbini prestazioni senza compromessi a un look moderno ed elegante, oggi in offerta su Amazon c’è NZXT H9 FLOW con uno sconto di oltre il 30%, un nuovo minimo storico. Ecco i dettagli.

Caratteristiche del case NZXT H9 Flow

Case di fascia alta della casa americana NZXT, il modello H9 Flow, presentato nel 2023, ha dimensioni importanti: 495 x 466 x 290 mm, e un peso di 12kg che lo rendono già dell’estetica un prodotto pensato per chi opta per un prodotto di fascia alta. Il case è presentato con una dotazione di ben quattro ventole da 120 mm NZXT F120Q, ma può ospitare fino a 10 ventole da 120 mm o 6 ventole da 140 mm più 1 ventola da 120 mm e un radiatore da 360 mm sul lato frontale, superiore ed inferiore. Il pannello superiore e il pannello laterale sono forati, pensati con lo scopo di indirizzare l’aria filtrata attraverso il case raffreddando i componenti e migliorando le prestazioni. I cavi, lo spazio di archiviazione, e l’alimentatore sono separati dagli altri componenti per mantenere un aspetto pulito e massimizzare il flusso d’aria verso la GPU.

A completare il tutto c’è un’estetica davvero mozzafiato: il case, infatti, è dotato interamente di pannelli in vetro per esaltare ogni singolo componente e con un design a doppia camera che aiuta ad aumentare il raffreddamento.

Minimo storico con ben 70€ di sconto

Il case NZXT H9 Flow è oggi al minimo storico su Amazon al prezzo di 149,90 euro, con un ribasso di ben 70 euro dall’ultimo prezzo di 219,90 euro. Disponibile in entrambe le colorazioni bianca e nera, è venduto e spedito da Amazon, per cui potrete beneficiare dei vantaggi di Amazon Prime.