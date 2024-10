Ottime notizie per i fan LEGO, in particolare per quelli che hanno in programma di partecipare al Luca Comics & Games, la più grande fiera italiana dedicata ad animazione, fumetto, giochi e videogiochi, in programma quest’anno dal 30 ottobre al 3 novembre, ovviamente nel capoluogo toscano.

La compagnia danese ha infatti annunciato il proprio ritorno in quel di Lucca, per la quarta volta nella storia della manifestazione. E, grazie a una collaborazione con il gruppo Percassi, che gestisce i LEGO Store nel nostro Paese, lo farà in grande stile, a partire dal primo pop-up LEGO Certified Store.

LEGO torna a Lucca

Il negozio, che rimarrà attivo per tutta la durata dell’evento, sarà posizionato in piazza San Romano e avrà una superficie di 90 metri quadri, proponendo un vasto assortimento dei set attualmente in commercio, incluse le novità che saranno in vendita dal mese prossimo. I fan potranno inoltre trovare, per le vie della città, un volantino con le istruzioni per una sfida LEGO che, una colta completata, permetterà di ritirare una sorpresa presso il pop-up Store.

I fan del marchio avranno inoltre la possibilità di incontrare tre designer che hanno dato vita ad altrettanti set della linea LEGO Ideas. Si partirà venerdì primo novembre al Paladediche dove, dalle 16:00 alle 18:00 sarà possibile incontrare Valentina Bima, prima LEGO Fan Designer in Italia, ideatrice del set LEGO Ideas Il Giardino Botanico che sarà in vendita proprio quel giorno per gli iscritti al programma Insiders.

Si proseguirà poi con Andrea Lattanzio (AKA Norton74), il primo LEGO Fan Designer italiano che ha ideato il set LEGO Ideas Baita, che incontrerà gli appassionati al Paladediche dalle 12:00 alle 14:00 di sabato 2 novembre. Lo stesso giorno, dalle 16:00 alle 18:00, sempre al Paladediche, sarà infine possibile incontrare Lucas Bolt, AKA BoltBuilds, il creatore del set LEGO Ideas Dungeons & Dragons: Il racconto del drago rosso.

Torniamo però a parlare della più recente novità nella linea LEGO Ideas, composto da ben 3.792 pezzi (una volta montato il set misura 51 x 25 x 22 centimetri)che permetteranno di realizzare un giardino botanico in perfetto stile vittoriano. Tra gli elementi architettonici troverete tre atrii e piante di oltre 35 specie diverse, un elemento che renderà ancora più unica la vostra città LEGO o che andrà a espandere ulteriormente la vostra collezione.

L’atrio principale è dotato di una scala a chiocciola che porta a una terrazza panoramica, dalla quale le minifigure (nel set ne troverete ben 12, un record assoluto per un set LEGO Ideas) potranno osservare da vicino due alberi esotici. Negli atrii laterali troverete invece un giardino colmo di piante grasse e un piccolo ma accogliente caffè dove i visitatori potranno rilassarsi. L’esterno della struttura ospita invece numero piante dai colori vivaci, rendendo questo set perfetto anche per essere esposto da solo, magari in mezzo alla vostra collezione LEGO Botanicals.

Valentina Bima, che ha visto la propria idea diventare realtà grazie al progetto LEGO Ideas, ha così raccontato la propria esperienza:

“Sono una fan delle costruzioni LEGO fin da bambina e volevo creare un design che combinasse il mio amore per i giardini botanici e quello per i miei mattoncini preferiti: gli elementi trasparenti. Questi pezzi abbattono il confine tra esterno e interno, consentono di costruire edifici, veicoli, astronavi o qualsiasi cosa tu possa immaginare con una forma esterna piacevole e accattivante che permette di vedere i dettagli interni e le minifigure LEGO.“

LEGO IDeas Il Giardino Botanico sarà in vendita nei LEGO Store e sul sito LEGO.com a partire dal primo novembre per gli iscritti al programma LEGO Insiders. Per tutti gli altri sarà invece acquistabile dal 4 novembre, con il prezzo di vendita fissato a 329,99 euro.