Il Gruppo LEGO, in collaborazione con Wizards of the Coast, ha annunciato oggi il primo set dedicato all’universo di Dungeons & Dragons, in occasione del cinquantesimo anniversario dalla nascita del gioco di ruolo più famoso di sempre. Si chiama LEGO Ideas DUNGEONS & DRAGONS: Red Dragon’s Tale e come lascia intendere la denominazione è nato dall’idea di uno dei milioni di fan LEGO.

Il debutto di DUNGEONS & DRAGONS

Seguendo le direttive del team di Wizards of the Coast, oltre 600 fan LEGO hanno presentato, lo scorso anno, la propria interpretazione e tra tutte le proposte inviate è stata scelta quella di Lucas Bolt, conosciuto come BoltBuilds, 32enne di Amsterdam che ha successivamente lavorato a contatto con i designer della compagnia danese per dare la forma finale al set.

Composto da ben 3.745 pezzi, la nuova creazione LEGO è ricco di dettagli, come la taverna con tetto rimovibile per ammirare l’interno, una prigione e una torre. Il set è arricchito da sei minifigure LEGO: un orco ladro, uno gnomo guerriero, un chierico nano e un mago elfico, oltre al dragonide Alax Jadescales e a un locandiere. Sono inoltre presenti alcuni mostri costruiti con mattoncini (come un orsogufo e un occhio tiranno) e il gigantesco drago rosso Cinderbowl che è possibile avvolgere attorno alla torre per ricreare una scena davvero mozzafiato.

LEGO ha fatto ricorso alla fan base anche per la creazione della copertina del libretto di istruzioni, con Chris Yu che è risultato vincitore, con un’epica battaglia e l’eterno scontro tra il bene e il male incentrato sul dado a 20 facce, uno degli elementi distintivi del gioco. Per celebrare la presentazione nel migliore dei modi il Gruppo LEGO ha invitato alla LEGO House alcuni dei più famosi giocatori di DUNGEONS & DRAGONS, come Aniall Bh9imani, a cui è stato assegnato il ruolo di Dungeon Master, Luis Carazo e Ginny Di, a cui si sono affiancati Lucas Bolt e il designer LEGO Jordan Scott.

Potete guardare il video speciale dedicato alla serata su LEGO.com/dnd e sui canali YouTube e Twitch di DUNGEONS & DRAGONS alle ore 18:00 del prossimo 6 aprile. I fan del gioco di ruolo possono inoltre scaricare un libro avventura in maniera gratuita, purché siano iscritti al programma LEGO Insiders, o ottenere la versione tascabile al costo di 2.700 punti Insiders (attenzione perché si tratta di un’offerta limitata).

Lucas Bolt ha così risposto a chi gli chiedeva come fosse nata l’idea vincente di questo set:

Il tema DUNGEONS & DRAGONS, combinato con il mio amore per la storia, la fantasia e i giochi, mi ha spinto a creare un layout che desse la possibilità di giocare con diverse sfide ed esplorare percorsi. Mi sono divertito tantissimo a progettare questo modello ed è un vero privilegio vedere il mio design sviluppato in un set LEGO così dettagliato per celebrare i 50 anni di D&D

Dal canto suo Jordan Scott, Design Manager di LEGO ha affermato:

Il design di Lucas ha catturato perfettamente l'entusiasmo narrativo di qualsiasi gioco DUNGEONS & DRAGONS. Con il team Wizards of the Coast, siamo stati in grado di lavorare sul suo design per creare un'esperienza DUNGEONS & DRAGONS davvero autentica, ricca di dettagli che entusiasmeranno i fan attraverso il processo di costruzione e oltre".

Altrettanto entusiasta è l’affermazione di Dan Rawson, Global Play Lead su DUNGEONS & DRAGONS e RPG:

I mattoncini LEGO e DUNGEONS & DRAGONS sono stati utilizzati dai fan per generare storie e costruire avventure così a lungo che riunire questi due marchi creativi durante il nostro 50º anniversario sembrava un gioco da ragazzi. Con il fantastico set LEGO Ideas progettato da Lucas Bolt, il pacchetto avventura disponibile su D&D Beyond e la serie LEGO Minifigure in arrivo questo autunno, i fan avranno tante nuove scintille di immaginazione per divertirsi a creare storie fantasy insieme ad amici e familiari.

Per mettere le mani sul nuovo incredibile set LEGO Ideas DUNGEONS & DRAGONS: Red Dragon’s Taledovrete attendere fino al primo aprile, a patto di essere iscritti al programma Insiders, mentre tutti gli altri potranno acquistarlo dal 4 aprile. Lo trovate su LEGO.com/dnd e nei LEGO Store a 359,99 euro e fino al 7 aprile riceverete in regalo un LEGO DUNGEONS & DRAGONS Mimic Dice Box. Il download digitale sarà disponibile dal primo aprile mentre a settembre arriverà anche una serie di minifigure dedicata a DUNGEONS & DRAGONS.