Gli appassionati LEGO hanno un motivo in più per non temere il Blue Monday (che quest’anno ricorre il 16 gennaio) mentre pensano al weekend trascorso sulle piste da sci. Grazie al nuovo set LEGO Ideas – Baita infatti, i fan della montagna e dei mattoncini colorati avranno un nuovo modo per sfuggire dallo stress e dal caos delle nostre città.

Una idea tutta italiana

Realizzato da un fan LEGO italiano, Andrea Lattanzio, il set prende ispirazione dalle baite di legno realizzate con l’iconica forma ad “A”, sviluppandosi su due piani. Il set rappresenta un posto ideale per rilassarsi, con il piano terra in cui sono situati cucina e soggiorno e il piano superiore con la camera da letto.

Nella parte esterna il set riproduce in maniera dettagliata una veranda in pietra con i gradini che conducono all’aperto, dove troviamo una serie di alberi e l’immancabile legnaia, per alimentare la stufa indispensabile per riscaldarsi nelle giornate più fredde. LEGO Ideas – Baita include anche quattro diverse minifigure, per organizzare gite in canoa, suonare la chitarra o riscaldarsi davanti al camino.

Andrea Lattanzio, il cui progetto è stato selezionato attraverso il programma Ideas, ha così commentato la nascita del progetto:

“Stavo sfogliando un libro dedicato alle case più strane presenti in tutto il mondo e ho scoperto l’A-Frame: la baita in legno che richiama appunto la forma ad “A”. É stato amore a prima vista! Ho iniziato con uno schizzo, in modo da avere una visione chiara su quello che avrei dovuto realizzare e poi ho costruito il mio progetto in circa 10 giorni”.

Il set LEGO Ideas – Baita è costituito da 2.082 pezzi e una volta costruito misura 24 centimetri di altezza, 21 di larghezza e 22 centimetri di profondità. La disponibilità è fissata per il 4 febbraio 2023 sul sito ufficiale e nei LEGO Store ma gli utenti VIP potranno acquistarlo già a partire dal primo febbraio. Il prezzo del set è fissato a 179,99 euro e a partire dal primo maggio sarà possibile acquistarlo anche nei Toys Center.

Per festeggiare il lancio del nuovo set, il Gruppo LEGO ha creato un’esperienza rilassante, accessibile grazie alle cam LEGO Baita, che vi permetteranno di immergervi nella natura e scoprire i segreti del bosco.