Il Gruppo LEGO ha annunciato qualche ora fa l’imminente arrivo sul mercato di due nuovi elementi della Botanical Collection, la serie ideale per chi ama le piante e vuole creare un angolo floreale in casa, senza dover avere il pollice verde. Secondo una recente ricerca sei adulti su dieci ammettono di non riuscire ad avere almeno un’ora di relax al giorno, e i nuovi set LEGO possono rappresentare un’ottima occasione di evasione, per passare del tempo con la propria famiglia creando qualcosa di unico.

LEGO Crisantemo

Il primo dei due set rappresenta il noto fiore, che in molti Paesi è beneaugurante al contrario di quanto accade in Italia, nelle varie fasi della crescita. Troviamo infatti un grande crisantemo arancione in piena fioritura, un apio di boccioli e un fiore che sta per sbocciare. La pianta cresce in un elegante vaso di colore verde, con una fascia dorata e una base che ricorda il legno.

Il set è realizzato con 278 pezzi e una volta completato misura 26 centimetri di altezza, 10 di larghezza e 9 di profondità. Sarà in vendita nei negozi LEGO e su LEGO.com (dove potete già preordinarlo) a partire dal primo agosto al prezzo di 29,99 euro

LEGO Albicocco cinese

Decisamente più particolare è il secondo set, LEGO Albicocco giapponese, una rappresentazione dettagliata e straordinaria del fiore invernale, col sui elegante gambo e i vivaci fiori rossi. Sono serviti 327 mattoncini per realizzare questa creazione, che una volta montata misura ben 34 centimetri di altezza, 17 di larghezza e 9 di profondità.

Il vaso di colore blu pastello rappresenta un tocco di eleganza in più, ancora una volta con una fascia dorata e una base in “legno”. L’esperienza di costruzione è particolarmente appagante, con uno stile che saprà stupire anche gli ospiti che lo vedranno. Anche in questo caso il set è già preordinabile su LEGO.com, dove potrà essere acquistato dal primo agosto a 29,99 euro.