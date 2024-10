Tesla sta lavorando allo sviluppo della sua prima app per Apple Watch, una novità che potrebbe trasformare l’orologio smart di Apple in una chiave digitale per le auto Tesla, proprio come accade già con l’iPhone. Secondo recenti analisi del codice dell’app Tesla, decompilate dal sito Tesla App Updates, sono emersi chiari riferimenti all’integrazione di queste nuove funzionalità.

Il futuro dell’Apple Watch come chiave per Tesla

Le indicazioni sullo sviluppo dell’app per Apple Watch sono state rilevate da tre riferimenti chiave nel codice decompilato dell’app per iPhone:

watch_app_pairing_state_remotely_signing_add_key_command

watch_app_ble_peripheral

watch_app_no_product_selected

Questi elementi suggeriscono che Tesla stia pianificando di portare funzioni attualmente disponibili sull’app iPhone, come la possibilità di sbloccare l’auto, anche sull’Apple Watch. Particolarmente utile per i guidatori che potrebbero dimenticare l’iPhone o che utilizzano lo smartwatch con connettività mobile, offrendo un’alternativa comoda e pratica per accedere al veicolo.

Apple ha già introdotto una funzione di “chiave digitale” per le auto attraverso l’app Wallet, disponibile sia per iPhone che per Apple Watch, di conseguenza tutto ciò non è assolutamente irrealistico.

Sebbene Tesla non abbia ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali sulle tempistiche, questa mossa rappresenta un ulteriore passo avanti verso una maggiore integrazione tra Tesla e Apple, due leader nei rispettivi settori. Restiamo in attesa di conferme e dettagli ufficiali, che potrebbero arrivare nei prossimi aggiornamenti dell’app.