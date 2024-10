Tesla si starebbe preparando a una produzione limitata in prova del nuovo restyling della Model Y “Juniper” a partire dal 22 ottobre, presso la sua Gigafactory di Shanghai. Secondo quanto riportato da un blogger automobilistico cinese, Tesla starebbe accelerando i tempi per l’aggiornamento del suo modello più venduto al mondo, anche se la disponibilità al pubblico non avverrebbe prima del 2025.

Il contesto del restyling

Dopo aver lanciato il restyling della Model 3, chiamato “Highland”, lo scorso agosto, Tesla sembrava meno incline a un aggiornamento immediato della Model Y. Tuttavia, con l’arrivo di un nuovo anno e il crescente interesse del pubblico per un potenziale restyling, sembrerebbe che l’azienda californiana voglia sfruttare il momento. La Model Y, essendo il veicolo più venduto da Tesla, potrebbe beneficiare di una serie di miglioramenti derivati dalla Model 3, inclusi un nuovo design del frontale, un’efficienza maggiore e una cabina più silenziosa.

Negli ultimi mesi infatti abbiamo visto un prototipo mimetizzato che sfoggiava chiaramente una nuova parte anteriore “simile a quella delle Highlands”.

Produzione e disponibilità

Secondo il blogger cinese Shawn (Fat Tiger Shawn) su Weibo, la produzione iniziale sarebbe limitata a soli 12 veicoli al giorno, con rigide restrizioni imposte ai lavoratori coinvolti nella costruzione del nuovo modello. Questo ritmo ridotto indicherebbe che l’auto non sarebbe disponibile prima della fine dell’anno, con un possibile lancio globale previsto per il primo trimestre del 2025. Come avvenuto per la Model 3, sarebbe probabile che il restyling della Model Y venga rilasciato prima in Europa rispetto al Nord America, con Shanghai che potrebbe anticipare gli altri stabilimenti Tesla.

Cosa aspettarsi dal restyling

Anche se Tesla non avrebbe ancora svelato ufficialmente le specifiche del restyling della Model Y, si ipotizzerebbe che molti dei cambiamenti visti sulla Model 3 vengano applicati anche a questo modello. Le foto spia avrebbero già mostrato un frontale simile a quello della Model 3 Highland e ci sarebbero miglioramenti aerodinamici per incrementare l’efficienza. Inoltre, l’utilizzo di vetri acustici potrebbe contribuire a rendere l’abitacolo più silenzioso, migliorando l’esperienza complessiva per i passeggeri. Non da meno la possibile presenza di sedili ventilati, ovvero rinfrescanti.

Al momento siamo ancora in pieno terreno di speculazioni ma la nuova Model Y si avvicina sempre di più e il 2025 dovrebbe essere decisamente l’anno buono.