Dopo la presentazione in Cina avvenuta ad agosto, Xiaomi ora lancia a livello internazionale il suo compressore portatile Electric Air Compressor 2 Pro che offre miglioramenti significativi rispetto al modello precedente. Ecco i dettagli del prodotto.

Caratteristiche di Xiaomi Electric Air Compressor 2 Pro

Questo compressore d’aria compatto di Xiaomi è dotato di una batteria da 2.500 mAh in grado di gonfiare fino a 16 pneumatici per auto o 30 pneumatici per bici da corsa con una sola carica.

Il dispositivo può gonfiare gli pneumatici a una pressione compresa tra 0,2 e 10,3 bar o tra 3 e 150 PSI e funziona a temperature comprese tra -10 °C e 45 °C.

Il dispositivo gonfia uno pneumatico per auto 205/55 R16 da 2,0 a 2,5 bar in circa 45 secondi, mentre il modello precedente ci impiega due minuti.

Xiaomi Electric Air Compressor 2 Pro offre cinque modalità di gonfiaggio per diversi tipi e dimensioni di pneumatici, con impostazioni personalizzabili per soddisfare esigenze specifiche e si arresta automaticamente una volta raggiunta la pressione desiderata.

Il prodotto include un display, una spia luminosa multimodale per avvisi e uso della torcia, una porta di ricarica USB-C in un design compatto e portatile.

Il compressore ha un ingresso nominale di 5 V⎓3 A, una potenza nominale di 27 Wh e impiega circa 3,5 ore per caricarsi completamente. Il dispositivo misura circa 152 x 100 x 63 mm, escluso il tubo dell’aria ad alta pressione.

La confezione include il compressore d’aria elettrico portatile, un adattatore per valvola Presta, una valvola a spillo, una borsa per il trasporto, una valvola dell’aria a collegamento rapido, una prolunga per il tubo dell’aria ad alta pressione, un cavo di ricarica di tipo C e un manuale utente.

Disponibilità e prezzi di Xiaomi Electric Air Compressor 2 Pro

Prezzi e disponibilità di Xiaomi Electric Air Compressor 2 Pro devono ancora essere confermati, tuttavia si prevede che il prezzo sia intorno ai 45 dollari, in linea con il modello precedente. In Cina costa 299 yuan che corrispondono a circa 42 dollari.