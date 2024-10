La startup Worldcoin di Sam Altman diventa World, in quanto si sta allontanando dalle criptovalute per concentrarsi maggiormente sulla sua tecnologia di identificazione umana. Ora la società mostra la nuova versione del suo dispositivo Orb che scansiona l’iride per certificare la propria umanità.

Il progetto World si basa sull’idea che sistemi di intelligenza artificiale avanzati, come quello che OpenAI di Altman sta cercando di costruire, un giorno renderanno impossibile dire se si sta parlando con un essere umano online. Il nuovo dispositivo di scansione oculare può confermare l’identità e combattere le frodi d’immagine.

La startup World di Sam Altman presenta il nuovo Orb

Bloomberg ha riferito che la nuova società World concentrerà la sua tecnologia di scansione oculare sulla conferma delle identità, qualcosa che potrebbe tornare utile dato che i video fasulli che sembrano autentici ormai spuntano ovunque su Internet.

Il co-fondatore e CEO Alex Blania ha presentato il nuovo scanner oculare biometrico utilizzato per confermare l’identità umana tramite un servizio di identità chiamato Deep Face.

L’ultimo modello di Orb, che utilizza il chipset Jetson di NVIDIA, verrà distribuito ai clienti quando necessario.

L’azienda afferma che “Questi progressi consentono di offrire nuovi modi per fornire la prova di verifica umana di World ID in più luoghi nel mondo”.

Secondo quanto riportato sul sito Web dell’azienda, fino a oggi sono state scansionate quasi 7 milioni di persone da World Orbs. Tutti i presenti all’evento di lancio di San Francisco hanno ricevuto un Orb gratuito per le loro esigenze di identificazione umana.