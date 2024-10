OpenAI ha annunciato che sta testando un’app ChatGPT per Windows. Come su Mac, l’app consente di porre domande al chatbot basato sull’intelligenza artificiale in una finestra dedicata che l’utente può tenere aperta insieme alle altre app.

Su Windows è possibile accedere rapidamente all’app ChatGPT utilizzando la scorciatoia Alt + Spazio.

Attualmente l’app offre anche la possibilità di caricare file e foto e permette di accedere a un’anteprima del modello GPT-o1 di OpenAI, quello in grado di “ragionare”, tuttavia all’app mancano ancora alcune funzionalità, come la modalità vocale avanzata.

L’app ChatGPT per Windows è disponibile in anteprima

L’app ChatGPT per Windows è attualmente disponibile solo per gli utenti paganti, ovvero quelli che hanno un piano ChatGPT Plus, Enterprise, Team o Edu, tuttavia è possibile installare una versione anticipata dell’app da da Microsoft Store.

Recentemente OpenAI ha migliorato l’interfaccia di ChatGPT con Canvas, una nuova interfaccia collaborativa basata su GPT4-o, attualmente in fase beta ma già disponibile per gli abbonati a ChatGPT Plus e Team.

La società di Sam Altman sta anche lottando contro gli usi impropri e pericolosi di ChatGPT. Ecco i possibili pericoli dell’uso del chatbot di OpenAI.