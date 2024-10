Amazfit, brand di dispositivi indossabili intelligenti di Zepp Health, ha annunciato le cuffie true wireless open-ear Amazfit Up che offrono una combinazione di comfort e sicurezza per stili di vita attivi.

Le cuffie Amazfit Up dirigono il suono verso il condotto uditivo senza ostruirlo, offrendo un’esperienza di ascolto senza pressione che protegge la salute dell’orecchio e consentendo di percepire suoni come il traffico o le conversazioni, migliorando la sicurezza all’aperto.

L’esclusivo design con clip auricolare assicura una vestibilità sicura anche durante allenamenti intensi e i movimenti rapidi, inoltre le cuffie sono in grado di riprodurre fino a sei ore di musica con una singola carica e la custodia di ricarica USB garantisce 18 ore aggiuntive di autonomia.

Le cuffie Amazfit Up si integrano perfettamente con gli smartwatch Amazfit

L’associazione con uno smartwatch Amazfit compatibile permette di sfruttare pienamente le Amazfit Up, in quanto gli utenti possono interagire con Zepp Flow, l’assistente basato sull’intelligenza artificiale di Zepp Health che consente il controllo a mani libere su varie attività, come la regolazione delle impostazioni dello smartwatch o l’invio di messaggi vocali in formato testo su Android, con comandi vocali rilevati dagli auricolari e inviati all’orologio.

Per gli utenti di Amazfit T-Rex 3, Zepp Flow può essere attivato con una semplice tripla pressione dell’auricolare, rendendo l’esperienza utente ancora più fluida.

Inoltre l’integrazione di Amazfit Up con gli smartwatch Amazfit consente agli utenti di ascoltare la musica memorizzata su smartwatch compatibili eliminando la necessità di portare con sé uno smartphone durante l’allenamento.

Le cuffie supportano anche le chiamate Bluetooth con la riduzione avanzata del rumore AI che migliora la qualità delle chiamate anche in ambienti difficili.

Disponibilità e prezzi delle cuffie Amazfit Up

Le cuffie Amazfit Up sono disponibili sul sito Web ufficiale di Amazfit e tramite i partner di Amazfit al prezzo di 49,90 euro; probabilmente presto saranno acquistabili anche su Amazon.