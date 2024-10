Buone notizie per chi usa un computer Windows 11 on Arm: l’elenco dei browser che supportano tale soluzione, infatti, si è arricchito di una valida alternativa come Arc Browser.

Questa nuova soluzione si va ad affiancare a quelle già disponibili, ossia Google Chrome e Microsoft Edge, consentendo così agli utenti di avere più possibilità di scelta per la navigazione sul Web.

Arc Browser supporta i PC Windows on Arm

Con l’introduzione dei nuovi PC basati su processori Snapdragon, capaci di garantire prestazioni significativamente più elevate rispetto ai loro predecessori con chip ARM, Microsoft e Qualcomm stanno cercando anche di espandere l’offerta di software, consapevoli che la disponibilità di un ampio pacchetto di applicazioni è fondamentale per il successo di una piattaforma.

Ebbene, pare che con i browser questa soluzione di Microsoft e Qualcomm stia dando i frutti sperati e la conferma è l’annuncio della disponibilità di Arc Browser, che non supporta soltanto gli ultimi modelli di PC con CPU Snapdragon ma anche quelli meno recenti (sia con Windows 10 che con Windows 11). E così tra i modelli supportati vi sono anche Microsoft Surface Pro 11, Microsoft Surface Laptop 7, Microsoft Surface Pro 9 5G e Microsoft Surface Pro X.

Arc Browser si basa sull’attuale versione di Chromium, ovvero il progetto open source di Chrome, sebbene non sia un prodotto open source.

I miglioramenti in termini di prestazioni con l’utilizzo di una versione che gira nativamente su piattaforme ARM dovrebbero essere evidenti e questo browser mira ad offrire un’esperienza utente più personale, con meno clic e distrazioni, particolari tutele per quanto riguarda la privacy e la possibilità di utilizzare un assistente IA.

Il download del browser è possibile direttamente attraverso il sito ufficiale.