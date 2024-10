Lanciate da Apple a fine 2021 le AirPods 3 sono cuffie true wireless di fascia medio-alta, non ai livelli delle AirPods Pro. Pur non avendo un sistema di cancellazione attiva del rumore o il chip H1 invece del più avanzato H2, per alcuni possono essere preferibili per il fatto che non sono delle cuffie in-ear, quindi non hanno i terminali in gomma che permettono di udire meglio le basse frequenze, ma isolano di più dall’ambiente circostante.

Ora le cuffie Apple AirPods di terza generazione sono in vendita al prezzo più basso di sempre proposto da Amazon, un’ottima occasione che permette di risparmiare un bel po’ di quattrini sul prezzo di vendita standard. Ecco i dettagli dell’offerta.

Le cuffie Apple AirPods di terza generazione sono al minimo storico su Amazon

Al momento della scrittura le AirPods 3 con astuccio di ricarica Lightning sono in offerta su Amazon al prezzo di 129 euro anziché 169 euro, mentre la versione con la custodia di ricarica MagSafe è in offerta a 139 euro anziché 179 euro, il minimo storico per lo store di Amazon.

