L’iPhone 15 di Apple, lo smartphone di ingresso della gamma 2023 della mela morsicata, è protagonista di un’offerta imperdibile da Euronics e su Amazon: la nota catena dell’elettronica di consumo, propone la versione da 128 GB nella colorazione azzurra al suo minimo storico; il colosso dell’e-commerce, dal canto suo, risponde con offerte sulle altre colorazioni disponibili, proposte a una ventina di euro in più.

Questa potrebbe essere quindi un’ottima occasione per valutare l’acquisto di uno smartphone che, oltre ad avere davanti a sé ancora tanti anni di supporto, permette di entrare nel mondo della mela morsicata risparmiando un bel po’ di soldi rispetto ai prezzi di listino, notoriamente salati.

Euronics propone iPhone 15 al suo minimo storico

Come anticipato, Euronics propone in offerta il modello base tra i melafonini del 2023, ovvero iPhone 15. Lo smartphone è in offerta nella sua versione da 128 GB e nella colorazione Azzurro: grazie a uno sconto del 20%, è possibile acquistare lo smartphone subito al di sotto dei 700 euro, a 699 euro per la precisione, invece degli 879 euro richiesti dal listino ufficiale.

Amazon risponde sulle altre colorazioni

Anche se la Festa delle offerte Prime ha chiuso i battenti, Amazon continua a proporre quotidianamente offerte molto interessanti sul proprio store. Tra le offerte di oggi, spicca proprio quella su iPhone 15.

Nel caso in cui la colorazione Azzurro non dovesse fare al caso vostro, su Amazon sono in sconto le tre colorazioni Giallo, Rosa e Verde dello smartphone (sempre nel taglio da 128 GB): il prezzo è di 719 euro, appena 20 euro in più rispetto al minimo storico, e 160 euro in meno del prezzo di listino.

In tutti i casi parliamo di dispositivi venduti e spediti da Amazon, con disponibilità immediata (almeno al momento della stesura di questo articolo) e i tempi di consegna oscillano tra i 3 e i 7 giorni.

iPhone 15 in pillole

iPhone 15 è lo smartphone entry level della gamma 2023 di Apple, un dispositivo che offre tutto ciò che serve in dimensioni compatte e nel design distintivo della mela morsicata. È inoltre uno dei primi iPhone a essere dotato di porta di ricarica/trasferimento dati USB-C.