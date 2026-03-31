Il momento giusto per trasformare il salotto in una sala cinema è finalmente arrivato. LG OLED AI B5 da 77 pollici, un televisore che unisce la qualità visiva assoluta della tecnologia OLED alle più recenti funzionalità per il gaming, crolla al suo minimo storico su Amazon. Si tratta di un’opportunità eccezionale per chi desidera un pannello di grandi dimensioni senza compromessi, passando da un prezzo di listino di 3.298€ a una cifra impensabile fino a poco tempo fa. L’offerta attuale, che include un coupon sconto, rende questo gigante tecnologico accessibile come mai prima d’ora. Analizziamo nel dettaglio le caratteristiche che rendono questo TV un vero affare.

LG TV OLED: un gigante da 77 pollici per cinema e gaming

Il modello LG OLED77B56LA si impone sul mercato come una delle scelte più complete per l’intrattenimento domestico di fascia alta. Il cuore del dispositivo è il suo maestoso pannello OLED da 77 pollici con risoluzione 4K Ultra HD (3840 x 2160 pixel). Grazie alla tecnologia a pixel auto-illuminanti, questo televisore offre neri perfetti, un contrasto infinito e colori straordinariamente vibranti e realistici, garantendo una qualità d’immagine che i tradizionali pannelli LED non possono eguagliare.

A gestire le operazioni c’è il potente processore α8 Gen2 con AI, un chip di nuova generazione che ottimizza in tempo reale sia le immagini che l’audio, migliorando la nitidezza, i colori e la profondità di ogni scena. Il supporto ai formati HDR più avanzati, tra cui Dolby Vision, assicura un’esperienza cinematografica immersiva, ulteriormente arricchita dall’audio tridimensionale di Dolby Atmos.

Questo modello, però, non è pensato solo per i cinefili. I videogiocatori troveranno nel LG OLED B5 un alleato perfetto. La frequenza di aggiornamento nativa di 120Hz in 4K e il supporto a tecnologie come VRR (Variable Refresh Rate), NVIDIA G-SYNC e AMD FreeSync garantiscono sessioni di gioco fluide, reattive e prive di tearing o stuttering. La presenza di ben quattro porte HDMI 2.1 consente di collegare console di ultima generazione e PC da gaming per sfruttarne appieno il potenziale. Il sistema operativo webOS con AI completa il pacchetto, offrendo un’interfaccia intuitiva, un accesso rapido a tutte le principali app di streaming e l’integrazione con assistenti vocali come Alexa.

Ecco un riepilogo delle specifiche chiave:

Display : 77 pollici OLED 4K Ultra HD

: 77 pollici OLED 4K Ultra HD Processore : α8 Gen2 con AI

: α8 Gen2 con AI HDR : Dolby Vision

: Dolby Vision Audio : Dolby Atmos

: Dolby Atmos Gaming : 4K@120Hz, VRR, G-SYNC, FreeSync

: 4K@120Hz, VRR, G-SYNC, FreeSync Connettività : 4 porte HDMI 2.1

: 4 porte HDMI 2.1 Smart TV: webOS con AI, Alexa integrata, AirPlay 2

Crollo di prezzo: un’offerta da non perdere

Questa promozione su Amazon rappresenta un’occasione più unica che rara per portarsi a casa un televisore di queste dimensioni e caratteristiche. Il prezzo di listino ufficiale del LG OLED AI B5 TV da 77 pollici è di 3.298€, una cifra che lo posiziona nella fascia alta del mercato. Negli ultimi periodi, il suo prezzo online si era assestato intorno ai 1.699€.

Grazie all’offerta attuale, il prezzo scende a 1.599,01€, ma il vero vantaggio si ottiene applicando il coupon sconto di 80€ direttamente nella pagina del prodotto su Amazon. In questo modo, il prezzo finale crolla a soli 1.519€. Si tratta di un risparmio netto di 1.779€ rispetto al listino, con uno sconto effettivo di oltre il 54%. L’offerta è venduta e spedita da Amazon, garantendo la massima affidabilità e una spedizione rapida, specialmente per gli utenti Prime. Data l’entità dello sconto, è probabile che le scorte siano limitate, quindi si consiglia di approfittarne il prima possibile.

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