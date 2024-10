Nintendo ha annunciato che sta cercando 10.000 tester che avranno accesso anticipato a una inedita funzionalità di Switch Online.

La società non offre indizi concreti su quale funzionalità stia testando esattamente, ma specifica che solo chi ha un abbonamento attivo a Nintendo Switch Online con il Pacchetto aggiuntivo può partecipare al playtest.

Inoltre i tester devono avere almeno 18 anni e possedere un account registrato in Giappone, Stati Uniti, Regno Unito, Francia, Germania, Italia o Spagna.

Gli abbonati a Switch Online che desiderano partecipare alla misteriosa funzionalità possono inviare una candidatura cliccando sul link presente in fondo all’annuncio di Nintendo.

Il colosso si Kyoto inizierà ad accettare le iscrizioni dal 10 ottobre al 5 novembre e sceglierà i partecipanti in Giappone tramite una lotteria se riceverà molte candidature.

Tutti gli altri interessati sono invitati a sbrigarsi, poiché la società smetterà di accettare candidature in anticipo se raggiungerà il numero massimo di partecipanti.

Il Pacchetto aggiuntivo di Switch Online aggiunge giochi per Nintendo 64, Sega Genesis e Game Boy Advance alla libreria di giochi del servizio in abbonamento, inoltre offre agli utenti l’accesso gratuito ai contenuti scaricabili per Mario Kart 8 Deluxe, Animal Crossing: New Horizons e Splatoon 2.