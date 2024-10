Microsoft sta pianificando una fase alfa tecnica per il suo imminente Flight Simulator 2024. La fase di test durerà due o tre giorni in un fine settimana di ottobre non ancora specificato.

Il focus di questo test è la convalida di nuovi servizi online, infatti i partecipanti avranno accesso a una versione limitata del simulatore di volo che include il volo libero e aree limitate delle modalità Carriera, Sfide ed Esplorazione, mentre componenti come il mercato, le missioni di addestramento e altre modalità rimarranno nascoste in questa fase.

I servizi testati includono streaming di pacchetti e contenuti, gestione e autenticazione degli utenti, sistemi di carriera e sfide, funzionalità multigiocatore, dati meteo e traffico aereo in tempo reale.

Come partecipare al test alpha di Microsoft Flight Simulator 2024

La partecipazione all’Alpha test di Flight Simulator 2024 è riservata agli utenti PC che qualora interessati possono presentare domanda di partecipazione tramite il sito Web ufficiale del gioco. Microsoft sottolinea che i posti sono limitati e non tutti i candidati possono essere presi in considerazione.

Il prerequisito per un’eventuale selezione è che il PC soddisfi i requisiti hardware minimi, inoltre in fase di registrazione i candidati devono inviare le specifiche del proprio PC sotto forma di file DxDiag. I partecipanti selezionati riceveranno informazioni più dettagliate sul processo di feedback.

Il rilascio di Microsoft Flight Simulator 2024 è previsto il 19 novembre per PC Windows e Xbox Series X/S, ma per partecipare al test Alpha non è necessario preordinare il gioco.