Pochi giorni fa vi avevamo raccontato nel dettaglio le novità di ChromeOS 129, segnalando l’assenza di funzioni ricche di AI come la nuova app Recorder (o Registratore), che verrà introdotta nelle prossime settimane con il rilascio della nuova versione ChromeOS 130 e che — sebbene con alcune differenze — sarà resa disponibile per tutti i Chromebook, non solo per quelli Plus.

ChromeOS Recorder: funzioni per tutti ed esclusive

Sì, perché, se da una parte ci saranno alcune funzioni legate all’intervento dell’intelligenza artificiale che resteranno esclusive dei dispositivi certificati Chromebook Plus, dall’altra parte le funzioni essenziali della nuova app ChromeOS Recorder — tra cui la registrazione e la trascrizione — saranno sfruttabili su qualsiasi Chromebook. Lo Speech-to-text funziona offline e in tempo reale e presuppone il preventivo download di un pacchetto da circa 100 MB.

Per quanto riguarda l’applicazione, viene segnalata la presenza di un gradevole layout su due colonne preso in prestito dalla già nota e apprezzata app Google Recorder disponibile sui Pixel già da qualche anno; la finestra può essere ridimensionata senza problemi e l’intero design è in perfetto stile Material You; sui Chromebook, viene offerta altresì la possibilità di registrare l’audio del dispositivo.

L’utente può cercare tra le trascrizioni, regolare la velocità di riproduzione della registrazione ed esportare sia l’audio che il testo al di fuori dell’app Recorder.

Per quanto concerne le funzioni esclusive per i computer Chromebook Plus, è possibile sfruttare l’AI per riassumere le registrazioni sulla base delle relative trascrizioni; il riassunto generato utilizza uno schema in tre punti e l’utilizzo di questa funzione richiede il download di un modello da ben 2 GB.

Previous Next Fullscreen

✨ Oggi è la Festa delle Offerte Prime! Vai alle offerte ➡️

Disponibilità

L’app Recorder verrà inclusa nell’aggiornamento 130 di ChromeOS, il cui roll out prenderà il via verso la fine del mese di ottobre. Lo stesso aggiornamento includerà anche altre feature esclusive dei modelli Plus, come Help me read, Live Translate e i nuovi miglioramenti delle videochiamate (effetti, microfono, etc.).