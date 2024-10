Con il rilascio di ChromeOS 129 Google ha iniziato a distribuire molte delle novità annunciate pochi giorni fa su tutti i Chromebook compatibili, l’ultimo aggiornamento del sistema operativo in questione introduce dunque diverse interessanti novità, diamo un’occhiata insieme.

Le novità dell’aggiornamento ChromeOS 129

In molti si sarebbero aspettati di vedere la maggior parte delle novità annunciate dal colosso di Mountain View nella futura major release del sistema operativo che muove i Chromebook, ovvero la 130, tuttavia Google non ha perso tempo e con l’update ChromeOS 129 ha iniziato a distribuire diverse nuove funzionalità.

Riepilogo di benvenuto

Partiamo subito con la novità che vi accoglierà in seguito all’installazione dell’aggiornamento sul vostro Chromebook: Riepilogo di benvenuto. Come potete notare dalle immagini poco sotto, verrete accolti da un pop up che vi illustra la nuova funzionalità con l’indicazione “Continua facilmente da dove avevi interrotto aprendo le finestre e le schede precedenti. Vedrai anche suggerimenti personalizzati su cosa fare dopo”.

Al successivo riavvio potrete osservare con maggiore attenzione il nuovo Riepilogo di benvenuto di ChromeOS 129, che assumerà forme diverse in base alle vostre attività precedenti, fornendo al contempo alcune azioni utili nella parte inferiore dello schermo. I suggerimenti vengono mostrati anche nel Launcher.

Quick Insert

Abbiamo visto come il nuovo Samsung Galaxy Chromebook Plus sarà il primo dispositivo a poter vantare il nuovo tasto Quick Insert: si tratta di un pulsante dedicato della tastiera grazie al quale l’utente potrà accedere a tutta una serie di funzionalità, come l’accesso rapido alla funzione Aiutami a scrivere, ad una serie di Emoji e GIF da aggiungere facilmente, un elenco dei siti web aperti di recente, per aggiungere link senza dover cercare, copiare e incollare tra le finestre, uno strumento di ricerca integrata di Google Drive in modo da poter allegare file, foto, video senza interrompere il flusso di lavoro, o ancora strumenti tattici per eseguire calcoli semplici, aggiungere una data specifica e convertire unità di misura.

Tuttavia, anche i Chromebook già in circolazione possono beneficiare delle funzionalità del nuovo tasto, per quanto non sia fisicamente disponibile sulla tastiera infatti lo strumento è richiamabile semplicemente utilizzando la scorciatoia da tastiera Launcher + F.

Modalità Focus

Passiamo ora ad una funzionalità già annunciata da qualche tempo, ma che ha realmente fatto la sua comparsa sui Chromebook solo ora grazie all’aggiornamento ChromeOS 129, la Modalità Focus (per noi Modalità niente distrazioni): grazie ad essa l’utente può impostare un timer, la modalità “non disturbare” e riprodurre un po’ di musica di concentrazione.

Google Gemini

Chi tra voi utilizza un Chromebook sa come finora non fosse possibile installare l’app Google Gemini per Android tramite il Google Play Store, gli utenti intenzionati ad utilizzare il chatbot IA dell’azienda erano infatti costretti a fruire esclusivamente della versione web. ChromeOS 129 porta finalmente Google Gemini su tutti i Chromebook, mettendolo in bella vista sulla barra delle applicazioni.

Oltre a ciò, l’azienda ha pensato anche ad un vantaggio per gli utenti che possono richiedere 3 mesi di Google AI Premium gratuito per testare a pieno le potenzialità dello strumento IA dell’azienda.

PIN come fattore di autenticazione

ChromeOS 129 introduce una piccola ma gradita modifica per la modalità di autenticazione, finora infatti per accedere al proprio Chromebook era necessario immettere la password dell’account Google nella schermata di blocco, ma l’ultimo update introduce la possibilità di impostare e utilizzare un PIN per l’autenticazione.

In realtà, come spesso accade, Google ha annunciato anche altre funzionalità nelle note di rilascio di ChromeOS 129, ma non ve ne parliamo non essendo riusciti ad individuarle, è plausibile infatti che vengano in realtà introdotte con un successivo aggiornamento intermedio del sistema.

Per quanto riguarda invece alcune delle nuove funzioni IA dedicate ai Chromebook Plus, come Help me read, Live Translate, la nuova app Recorder e i nuovi miglioramenti delle videochiamate, non sembra che queste siano ancora state distribuite; potrebbero essere implementate con la prossima versione di ChromeOS ma bisognerà attendere per scoprirlo.

Per concludere, l’ultima versione del sistema operativo ChromeOS 129 beneficia anche di tutte le nuove funzioni introdotte con l’aggiornamento del browser Chrome 129 in versione desktop. Come di consueto, quanto sopra esposto è frutto delle prime considerazioni in seguito all’utilizzo del sistema operativo aggiornato all’ultima versione, qualora dovessimo individuare altre novità non riportate provvederemo ad aggiornare l’articolo.