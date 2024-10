Lo scorso mese il team di iFixit ha pubblicato uno dei suoi classici video teardown dedicato ad iPhone 16, il nuovo modello base della gamma smartphone di Apple.

Durante le operazioni di disassemblaggio del melafonino, il team di iFixit ci ha tenuto a mettere in evidenza che tra le novità più interessanti vi sono una gestione termica migliorata e una nuova batteria altamente riparabile, ciò grazie ad un adesivo staccabile elettricamente per il suo involucro (di cui ha mostrato il funzionamento).

Un comodo accessorio per riparare la batteria di iPhone 16

Apple consiglia di rimuovere la batteria di iPhone 16 utilizzando una batteria da 9 V e alcune clip a coccodrillo e anche iFixit ha uno strumento che potrebbe essere utile per chi desidera compiere tale operazione, ossia VoltClip, un accessorio alimentato da USB che elimina la necessità di una batteria usa e getta.

Il dispositivo di iFixit viene venduto sullo store ufficiale al costo di 10,95 dollari (trovate la pagina dedicata seguendo questo link) ed è dotato di una coppia di morsetti a coccodrillo collegati a fili corti su un’estremità e di un adattatore da 12 V DC sull’altra, che converte un connettore cilindrico in una porta USB Type-C.

Quando viene collegato a un dispositivo che supporta l’erogazione di potenza tramite USB Type-C, il VoltClip emetterà 9 o 12 V di potenza, ossia un quantitativo di energia sufficiente per staccare l’adesivo che tiene in posizione la batteria di iPhone 16 rispettivamente in 60 o 90 secondi. Se un dispositivo non supporta almeno 9 V di potenza in uscita, il VoltClip scenderà a 5 V, che tuttavia pare non siano sufficienti per staccare il nuovo adesivo.

Si tratta, in sostanza, di un accessorio che potrebbe rivelarsi utile per chi ripara con frequenza il melafonino.