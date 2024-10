A marzo Microsoft ha confermato che avrebbe rimosso definitivamente WordPad da Windows 11 a partire dalla versione 24H2 e non ci sarà un’app sostitutiva.

Microsoft ha avviato il rilascio del nuovo aggiornamento all’inizio di questo mese, ma c’è un modo per tenere in vita WordPad anche dopo questo update.

C’è un modo per continuare a utilizzare WordPad in Windows 11

Gli utenti Windows 11 che vogliono continuare a usare WordPad dopo l’aggiornamento 24H2 possono farlo salvando i file Wordpad.exe, wordpadfilter.dll e write.exe.

I primi due si trovano nella cartella C:\Programmi\Windows NT\Accessori, mentre l’ultimo si trova in C:\Windows. Alcuni siti Web forniscono pacchetti di installazione, ma quando si scaricano risorse da fonti non ufficiali bisogna assicurarsi che non contengano malware.

La prima versione di WordPad arrivò con Windows 95 e inizialmente supportava solo file RTF e DOC, mentre ora WordPad può salvare anche file ODT e OOXML/DOCX.

Ora Microsoft consiglia ai suoi utenti di passare a Notepad o Word, tuttavia le alternative gratuite non mancano, come ad esempio LibreOffice o Google Documenti.

Per chi non vuole separarsi da WordPad, a seguire è disponibile un video che spiega come tenerlo in vita in Windows 11 anche dopo l’aggiornamento 24H2.