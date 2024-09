Il mese scorso è emerso che Apple stesse discutendo di un investimento in OpenAI, ma non è mai stato chiaro quanto Apple avrebbe investito nella società di Sam Altman.

OpenAI pianifica di chiudere un round di finanziamenti da 6,5 ​​miliardi di dollari la prossima settimana, con investimenti possibili sia da parte di Microsoft che di Nvidia, tuttavia Apple non ha più intenzione di investire in OpenAI, secondo un nuovo rapporto del Wall Street Journal.

Il rapporto afferma che secondo una fonte informata, Apple si è recentemente ritirata dai colloqui per partecipare al round di finanziamenti, ponendo fine a quello che sarebbe stato un raro investimento da parte del produttore di iPhone in un’altra importante azienda della Silicon Valley.

Apple avrebbe deciso di non investire in OpenAI

La notizia della presunta decisione di Apple di non investire in OpenAI arriva in concomitanza con altri cambiamenti nella leadership e nella struttura aziendale del colosso di Cupertino.

Microsoft è già da tempo un investitore importante in OpenAI e detiene una quota del 49% dei suoi profitti e il rapporto del WSJ suggerisce che in questo ultimo round il colosso di Redmond è pronto a investire un altro miliardo di dollari nell’azienda di Sam Altman.

Apple e OpenAI si uniranno per integrare ChatGPT in iOS 18 entro la fine dell’anno, tuttavia Bloomberg ha in precedenza riferito che Apple non sta pagando OpenAI come parte di questa partnership, né OpenAI sta pagando Apple.