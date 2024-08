Da mesi oramai le funzionalità basate sull’intelligenza artificiale hanno preso piede nel mondo mobile e dell’elettronica di consumo e Apple, che in questo specifico settore sa di essere indietro rispetto alle principali concorrenti, si è messa al lavoro per recuperare terreno.

Ebbene, stando a quanto viene riportato da The Wall Street Journal, il colosso di Cupertino avrebbe avviato delle trattative con OpenAI per investire in questa azienda specializzata proprio nell’intelligenza artificiale e la cui fama è legata in gran parte a ChatGPT.

Apple ha deciso di puntare su OpenAI e ChatGPT

Purtroppo il report in questione non precisa l’importo dell’investimento che Apple avrebbe deciso di effettuare in OpenAI né ha fornito ulteriori dettagli, limitandosi a precisare che l’inziativa rientra in una raccolta fondi portata avanti dalla società che ha sviluppato ChatGPT e alla cui avrebbe aderito anche NVIDIA.

Ricordiamo che nelle scorse settimane il colosso di Cupertino ha reso noto che ha in programma di implementare entro la fine del 2024 l’integrazione di ChatGPT in Siri su iOS 18, iPadOS 18 e macOS Sequoia.

Una volta ottenuta la necessaria autorizzazione degli utenti, Siri sarà in grado di fornire loro le risposte di ChatGPT direttamente alle domande, il tutto usando il modello GPT-4o di OpenAI e con la promessa che le informazioni non saranno salvate per mantenere elevato il livello di privacy.

Ed ancora, ChatGPT sarà anche un’opzione per la funzionalità Writing Tools di Apple a livello di sistema, consentendo agli utenti di generare testo e immagini.

Gli utenti di iPhone, iPad e Mac potranno usare ChatGPT gratuitamente, senza la necessità di creare un account mentre gli abbonati a ChatGPT Plus potranno collegare i loro account per accedere alle funzionalità a pagamento sui dispositivi del colosso di Cupertino.