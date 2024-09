Nella giornata di ieri, quella di apertura del Meta Connect 2024, oltre alle tante novità legate all’intelligenza artificiale e al nuovo visore economico Quest 3S, è stato annunciato Orion, il primo “vero” paio di occhiali per la realtà aumentata del gruppo Meta che si pone alla base del prodotto consumer che arriverà in futuro.

Sempre a proposito di dispositivi per la realtà aumentata, il colosso di Menlo Park ha annunciato nuove funzionalità di intelligenza artificiale per gli occhiali smart Ray-Ban | Meta e un generale ampliamento delle partnership per migliorare ulteriormente l’esperienza utente.

Al Meta Connect 2024 arriva Orion

25 e 26 settembre sono i giorni del Meta Connect 2024, l’evento annuale che il gruppo Meta dedica al metaverso e a tutto ciò che riguarda realtà aumentata e realtà virtuale. La giornata di ieri, quella di apertura, è stata costellata da un numero considerevole di annunci ma il più interessante è probabilmente quello di Orion.

Erede di quel Project Nazare annunciato ben cinque anni fa, Orion si pone come il prototipo di tutti i prodotti che faranno parte della gamma di occhiali per la realtà aumentata che arriveranno in futuro da parte di Meta:

“Crediamo sia il paio di occhiali AR più avanzato mai realizzato. Orion collega il mondo fisico e quello virtuale, mettendo le persone al centro in modo che possano essere più presenti, connesse e consapevoli nel mondo.”

Meta punta forte sulla realtà aumentata andando oltre i visori

Il colosso statunitense di Mark Zuckerberg ha fatto la scelta di puntare sugli occhiali per la realtà aumentata perché ritiene che essi siano essenziali per dare il La al prossimo step nell’informatica “orientata all’uomo”. Meta giustifica questa scelta con tre motivi:

Consentono di usare il mondo fisico come tela, permettendo di vivere esperienze digitali che non sono vincolate dai limiti dello schermo di uno smartphone.

Integrano l’IA contestuale e sono quindi in grado di percepire e comprendere il mondo circostante, rispondendo in modo proattivo alle esigenze dell’utente.

Risultano leggeri, adatti in tutte le situazioni, non nascondono il viso e gli occhi.

Orion evolve il concetto degli occhiali intelligenti

L’azienda vuole andare oltre rispetto a quanto reso possibile già oggi dagli occhiali smart realizzati con il marchio Ray-Ban | Meta, molto apprezzati dagli utenti perché consentono l’accesso ad alcune parti della vita digitale direttamente dalla vita reale.

Orion vuole essere la risposta a questa necessità di andare oltre, regalando al settore della realtà estesa (XR) il primo “vero” paio di occhiali AR, un prodotto che combini la comodità e l’immediatezza dei dispositivi indossabili con un ampio display, un input ad ampio spettro e IA contestualizzata in un form-factor che le persone si sentano a proprio agio di indossare nella vita quotidiana.

Meta ha speso tanti anni in un’intensa attività di ricerca e sviluppo ma è riuscita a miniaturizzare una tecnologia all’avanguardia: Orion offre un campo visivo molto ampio, consentendo esperienze immersive senza precedenti, come ologrammi a grandezza naturale e finestre in multitasking

Il colosso di Menlo Park è però soddisfatto anche per il lavoro fatto sul fronte del design dal momento che, a differenza di altri dispositivi simili, Orion mantiene un design discreto e trasparente che permette all’utente di interagire naturalmente con il mondo circostante.

Le potenzialità AR attuali di Orion sono solo un’anticipazione

Oltre a porsi come semplice innovazione tecnologica, Orion vuole essere un potente strumento che apre le porte a nuove esperienze quotidiane. Grazie alla integrazione con Meta AI, gli utenti potranno interagire con il mondo digitale in modo più naturale e intuitivo.

Ad esempio, sarà possibile chiedere all’assistente una ricetta mentre guardiamo il contenuto del frigorifero, o di gestire il calendario familiare durante le faccende domestiche. Inoltre, Orion punta a semplificare le comunicazioni, permettendo videochiamate a mani libere e l’accesso immediato a piattaforme della famiglia come WhatsApp e Messenger.

Meta sottolinea inoltre che questa possibilità offerte da Orion sono solo un’anticipazione di ciò che vedremo in futuro: l’azienda sta lavorando attivamente per sviluppare nuove esperienze sociali immersive, che permetteranno agli utenti di connettersi con amici e familiari in modi completamente nuovi.

Orion diventerà un prodotto fatto e finito … nei prossimi anni

Orion è praticamente un prodotto fatto e finito, costituito dall’occhiale, un braccialetto da polso (per i controlli) e una sorta di scatolotto (potete vederlo nella seguente immagine).

Meta sottolinea che, oggi, il dispositivo non è pronto per la vendita pur non essendo un prototipo di ricerca. Esso viene infatti definito come “uno dei prototipi di prodotto più raffinati” mai sviluppati dall’azienda che può tranquillamente rappresentare “qualcosa che potrebbe essere spedito ai consumatori”.

Si tratta quindi di una scelta strategica. Invece di commercializzare subito Orion, il team di sviluppo ha deciso di continuare a lavorare internamente sul prodotto prima del lancio sul mercato: l’accesso al prototipo verrà reso disponibile ai dipendenti Meta e a un “pubblico esterno selezionato”.

I prossimi passi di Meta, prima del lancio effettivo di nuovi dispositivi basati sulla tecnologia alla base di Orion, verteranno quindi sull’ottimizzazione del prototipo attuale; l’azienda si concentrerà principalmente su migliorare la nitidezza delle immagini in realtà aumentata, rendere il dispositivo ancora più compatto, rendere il dispositivo accessibile a un pubblico sempre più ampio.

Ci sono novità per i Ray-Ban | Meta Smart Glasses

Dal futuro, leggasi Orion, facciamo un passo indietro e torniamo al presente, ovvero ai popolari occhiali smart Ray-Ban | Meta, anche loro protagonisti del Meta Connect 2024 che gli consegna alcune novità software e, lato hardware, un’edizione limitata trasparente.

Funzionalità di Meta AI migliorate

Con gli occhiali smart Ray-Ban | Meta sarà a breve più semplice avviare una conversazione con Meta AI: basterà dire “Hey Meta” e poi porre domande senza bisogno di ripetere la frase trigger; inoltre, l’assistente capirà automaticamente quando l’utente chiede qualcosa su ciò che sta guardando.

Di seguito riportiamo le altre novità in arrivo:

Gli occhiali Ray-Ban | Meta potranno aiutare gli utenti a ricordare le cose, consentendo anche di impostare un memo vocale per un determinato orario.

Meta AI sarà in grado di registrare e inviare messaggi vocali su WhatsApp e Facebook Messenger.

su WhatsApp e Facebook Messenger. Meta AI sarà in grado di fornire all’utente indicazioni e consigli contestuali, ad esempio quando esplora un luogo nuovo o quando gira tra gli scaffali di un supermercato.

Gli occhiali Ray-Ban | Meta saranno presto in grado di tradurre il parlato in tempo reale (oltre all’inglese, sono supportate spagnolo, francese e italiano).

Meta pensa agli utenti ciechi/ipovedenti e espande le partnership

Meta sta collaborando con Be My Eyes, un’app gratuita che mette in contatto persone cieche e ipovedenti con volontari vedenti che li potranno informare su ciò che hanno di fronte grazie al flusso video ripreso dagli occhiali con il punto di vista dell’utente.

Inoltre, per migliorare l’esperienza di tutti gli utenti, Meta ha deciso di espandere le proprie partnership: oltre a integrare Spotify e Amazon Music, gli occhiali smart possono ora contare sulle integrazioni di Audible (audiolibri) e iHeart (radio e podcast).

C’è spazio per un’edizione speciale trasparente con lenti fotocromatiche

Come anticipato poco sopra, il Meta Connect 2024 è stata anche l’occasione per svelare un’edizione speciale degli occhiali smart Ray-Ban | Meta: il nome di questa edizione limitata è Shiny Transparent Wayfarer; essa ha la peculiarità di mettere a nudo la tecnologia che risiede all’interno degli occhiali stessi.

I nuovi Ray-Ban Meta Wayfarer in edizione limitata con montatura Trasparente lucido e lenti Transitions zaffiro sono già disponibili, anche in Italia, al prezzo di 459 euro sullo store online di Ray-Ban e sullo store online di Meta.