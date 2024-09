Meta ha ammesso di aver addestrato il suo sistema di intelligenza artificiale con i contenuti pubblicati dagli utenti adulti di Facebook e Instagram dal 2007.

ABC News riporta che la direttrice globale per la privacy di Meta, Melinda Claybaugh, ha inizialmente respinto le affermazioni durante un’indagine del governo australiano, prima di cedere dopo ulteriori domande.

Il centro privacy e i post del blog di Meta riconoscono l’acquisizione di post e commenti pubblici da Facebook e Instagram per addestrare l’intelligenza artificiale generativa, ma l’azienda è stata vaga su come vengono utilizzati i dati e quando ha iniziato a fare lo scraping.

Claybaugh ha affermato che Meta non estrae dati da utenti di età inferiore ai 18 anni, ma le persone che hanno pubblicato nel 2007 potrebbero essere state minorenni all’epoca, oltre che ignari del fatto che i loro contenuti sarebbero stati utilizzati in questo modo.

Gli utenti europei possono rinunciare a questa politica di Meta per la formazione del suo sistema di intelligenza artificiale a causa delle normative locali, ma miliardi di utenti di Facebook e Instagram in altre regioni non possono rinunciare se vogliono mantenere pubblici i loro post.

Claybaugh non è stata in grado di dire se agli utenti australiani (o a chiunque altro) verrà data la possibilità di rinunciare in futuro, sostenendo che l’opzione è stata data agli utenti europei a causa dell’incertezza del panorama normativo nel Vecchio Continente, tuttavia è logico pensare che l’azienda abbia iniziato lo scraping nel 2007 anche in altre regioni oltre all’Australia.