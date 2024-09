Stesse funzionalità e prestazioni del visore Meta Quest 3 ma a un prezzo più basso; con queste parole Meta ha annunciato il suo nuovo visore per la realtà virtuale e mista: Meta Quest 3S.

Tutte le novità del nuovo visore economico di Meta

Durante il Meta Connect 2024, l’evento dedicato alle tecnologie del futuro, il colosso statunitense ha previsto anche la presentazione del suo nuovo visore per la realtà virtuale e mista. Meta Quest 3S, questo il nome del nuovo modello, ha come elemento distintivo il prezzo più basso rispetto a Meta Quest 3. Questo visore, infatti, ha ora su Amazon un prezzo che si aggira sugli 879€ (la versione da 512 GB) e sui 549€ (la versione da 128 GB), mentre il nuovo modello avrà un prezzo di partenza di circa 270€ (299,99 USD). Il nuovo visore, quindi, si rivela una scelta potenzialmente molto interessante sia per chi è al primo acquisto di un visore di questo tipo sia per chi vuole, spendendo poco, passare a un modello successivo rispetto a Meta Quest o a Meta Quest 2.

Meta Quest 3 è stato lanciato solamente lo scorso anno e negli ultimi mesi Meta ha migliorato l’ecosistema del visore e il nuovo Quest 3S prosegue su questa scia.

Per Quest 3 Meta ha previsto un rinnovamento per Meta Horizon OS per l’elaborazione spaziale e un supporto migliorato per le app 2D come Facebook, Instagram e YouTube. Inoltre è stato aggiunto un miglioramento per quel che riguarda l’audio e il contrasto e il colore della funzione Passthrough (quella che consente di uscire dalla visuale virtuale per accedere a quella reale dell’ambiente circostante) che ora risulta più realistica e immersiva.

Le novità per Meta Quest 3S non sono solo quelle già disponibili in quanto sono in programma anche altri aggiornamenti, come quello dell’estensione della modalità Viaggio (per poter funzionare anche sui treni), il supporto per chi utilizza il visore in posizione supina, l’abilitazione del comando “Hey Meta” e il costante perfezionamento di Meta AI per il visore. Non manca l’attenzione alla privacy dei dati personali degli utenti con una serie di funzionalità dedicate.

Quest 3S è compatibile con le app e i giochi già disponibili così come per quei titoli che hanno ottenuto degli aggiornamenti specifici per le prestazioni di Quest 3.

Durante la presentazione del nuovo visore economico Meta ha anche annunciato una riduzione del prezzo di Meta Quest 3 che nella versione da 512 GB sarà disponibile a 499,99 USD (circa 448€) rispetto ai precedenti 649,99 USD (circa 583€). I nuovi visori Meta Quest 3S saranno presto disponibili all’acquisto anche su Amazon insieme a Quest 3 da 512 GB a prezzo ridotto.