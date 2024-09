Nonostante le difficoltà che il settore delle auto elettriche sta attraversando da qualche mese, sono tante le aziende che si stanno avvicinando a questo mercato e tra esse vi è pure Xiaomi, che all’inizio del 2024 ha lanciato in Cina il suo primo modello.

Stando alle ultime indiscrezioni, Xiaomi avrebbe grandi progetti per la sua divisione auto, così come confermato del resto dai primi dettagli svelati su un nuovo prototipo.

Svelati i presunti programmi di Xiaomi per le auto elettriche

Nelle scorse ore sono emersi nuovi dettagli sui programmi del colosso cinese, che avrebbe in programma il lancio di tre nuove auto elettriche tra il 2025 e il 2026.

Il primo di tali modelli dovrebbe essere proprio SU7 Ultra, ossia una sorta di variante “da corsa” del SUV lanciato da Xiaomi a inizio anno.

A seguire il colosso cinese dovrebbe lanciare altri due modelli, ossia dei SUV noti con i nomi in codice MX11 (dovrebbe arrivare sul mercato nel corso del 2025) e N3 (dovrebbe arrivare sul mercato nel 2026).

Per quanto riguarda N3, stando alle indiscrezioni dovrebbe trattarsi di un veicolo EREV, ossia dotato di un motore a combustione aggiuntivo al fine di poter estendere l’autonomia.

I dettagli emersi derivano da un presunto documento di Bosh, l’azienda a cui Xiaomi avrebbe deciso di affidarsi per la fornitura delle componenti necessarie per la realizzazione dei suoi nuovi veicoli, stando al quale MX11 dovrebbe essere dotato della tecnologia “Dynamic Power Braking” (DPB) mentre N3 dovrebbe poter contare sulla tecnologia “Intelligent Power Braking” di seconda generazione.

Più informazioni sono disponibili su Xiaomi SU7 Ultra (in quanto il relativo prototipo è già stato presentato dal colosso cinese), che dovrebbe poter contare su tre motori (due “Super Motor V8” e un “Super Motor V6”).

Non c’è da sorprendersi se Xiaomi si stia spostando nel segmento SUV dopo il successo della sua berlina di debutto e anche la scelta di lanciare un modello con tecnologia EREV è più che comprensibile, soprattutto se si considera quanto elevata sia in Cina la richiesta per questo tipo di modelli.

Nei prossimi anni Xiaomi potrebbe diventare uno dei brand emergenti da cui i colossi del settore delle auto dovranno guardarsi. Staremo a vedere.