Palworld è stato lanciato su Xbox e PC in Early Access a gennaio ed è stato un successo immediato, vendendo oltre un milione di copie in sole otto ore e raggiungendo più di 25 milioni di giocatori nel giro di un mese.

Da un po’ di tempo si vociferava che il gioco di Pocketpair sarebbe arrivato anche su PlayStation 5, tuttavia Sony ha spiazzato tutti annunciando che il gioco è disponibile per le sue console da oggi.

Palworld ora è disponibile anche per PlayStation 5

Durante l’evento State of Play, Sony ha annunciato che il gioco d’azione e avventura Palworld è disponibile per le console PS5 a partire da oggi.

In un post su X lo sviluppatore ha affermato che la versione PS5 del gioco è ora disponibile in 68 paesi e regioni in tutto il mondo, ma il Giappone non è incluso. La data di uscita per il paese del sol levante deve ancora essere stabilita, poiché la settimana scorsa Nintendo e The Pokémon Company hanno fatto causa al produttore di Palworld per violazione di brevetto.

Il gioco di Pocketpair è stato definito come un “Pokémon con le pistole“, in quanto le creature di Palworld sono molto simili ai pokémon.

La causa di Nintendo mette un punto interrogativo sul futuro di Palworld e sui potenziali giocatori interessati ad acquistare un gioco che potrebbe essere costretto a essere ritirato tra qualche mese o anno.