Palworld è diventato uno dei primi grandi successi videoludici del 2024 quando è stato lanciato a gennaio, vendendo più di cinque milioni di copie in tre giorni.

Palworld è un gioco di azione-avventura, sopravvivenza e addomesticamento di mostri creato e pubblicato dallo sviluppatore giapponese Pocketpair.

Il gioco è stato definito come un “Pokémon con le pistole“, in quanto le creature di Palworld sono molto simili ai pokémon.

Oggi Nintendo e The Pokémon Company hanno annunciato di aver intentato una causa per violazione di brevetto contro Pocketpair.

Nintendo e The Pokémon Company fanno causa a Pocketpair

Il comunicato stampa di Nintendo riporta che Palworld viola molteplici diritti di brevetto, ma non specifica precisamente quali, tuttavia è probabile che riguardi lo stile delle creature.

Nintendo è nota per essere particolarmente agguerrita per proteggere le sue proprietà intellettuali, come ad esempio l’emulazione dei suoi giochi, infatti nel comunicato il colosso di Kyoto ribadisce il concetto.

“Nintendo continuerà a intraprendere le azioni necessarie contro qualsiasi violazione dei suoi diritti di proprietà intellettuale, compreso il marchio Nintendo stesso, per proteggere le proprietà intellettuali che ha lavorato duramente per affermare nel corso degli anni.”

In risposta il creatore di Palworld ha rilasciato una dichiarazione affermando di non essere a conoscenza di alcun brevetto violato e di non essere stato “informato di tali dettagli”, aggiungendo che avrebbe iniziato a malincuore a indagare sulle rivendicazioni.

“È davvero un peccato che saremo costretti a dedicare molto tempo a questioni non correlate allo sviluppo del gioco a causa di questa causa. Tuttavia, faremo del nostro meglio per i nostri fan e per garantire che gli sviluppatori di giochi indie non siano ostacolati o scoraggiati dal perseguire le loro idee creative.”