A poco più di due anni dall’annuncio della prima webcam della famiglia Link, lanciata con l’obiettivo di rivoluzionare lo smart working grazie all’intelligenza artificiale, Insta360 ha ufficializzato le nuove Insta360 Link 2 e Link 2C, due webcam 4K con intelligenza artificiale che si pongono come discendenti dirette del primo modello.

Le due webcam della famosissima azienda, leader mondiale nella tecnologia delle videocamere di ultima generazione, sono caratterizzate da molti punti in comune ma hanno una differenza sostanziale che giustifica anche un piccolo gap sul fronte del prezzo: scopriamo tutti i dettagli.

Insta360 Link 2 e Link 2C sono ufficiali

Come anticipato in apertura, Insta360 ha annunciato una coppia di webcam 4K potenziate dall’IA che compongono la famiglia Link 2, webcam che hanno l’obiettivo di rivoluzionare le esperienze online di videoconferenza con qualità video e audio di altissimo livello.

Di seguito riportiamo le parole di JK Liui, fondatore di Insta360, che ha così commentato il lancio delle nuove Insta360 Link 2 e Link 2C:

“Link 2 e Link 2C rappresentano il nostro impegno costante nel rendere le interazioni virtuali online più coinvolgenti e fluide che mai. Abbiamo ascoltato e messo in pratica il feedback dei nostri utenti ridefinendo i confini delle webcam convenzionali, combinando immagini 4K premium, audio cristallino e funzionalità intuitive basate sull’IA. Link 2 e Link 2C mostreranno sempre la versione migliore di te stesso online, indipendentemente dalla circostanza.”

Insta360 Link 2

La nuova Insta360 Link 2 può contare su un sensore d’immagine da mezzo pollice (più grande rispetto a quello presente nelle webcam tradizionali), in grado di catturare tanta luce e tanti dettagli, oltre ad offrire un campo visivo paragonabile a quello di una reflex digitale a singolo obiettivo (DSLR). La webcam, che può spingersi a riprese fino al 4K a 30 fps (o Full HD a 60 fps), supporta inoltre l’HDR a tutte le risoluzioni video.

Oltre alle capacità del sensore, Insta360 ha lavorato sull’ottimizzazione di tutte le potenzialità legate all’intelligenza artificiale:

Riduzione del rumore IA di ultima generazione (filtra suoni indesiderati come clic della tastiera, conversazioni nelle vicinanze o rumori del traffico) con profili audio personalizzabili (Focus Voce, Annullamento Voci e Modalità Musica).

(filtra suoni indesiderati come clic della tastiera, conversazioni nelle vicinanze o rumori del traffico) con profili audio personalizzabili (Focus Voce, Annullamento Voci e Modalità Musica). Tracciamento IA di precisione con Inquadratura automatica (la webcam segue il soggetto e lo mantiene sempre inquadrato, recentemente è stato implementato anche il tracciamento di gruppo).

con (la webcam segue il soggetto e lo mantiene sempre inquadrato, recentemente è stato implementato anche il tracciamento di gruppo). Controllo dei Gesti (è stato aggiornato per consentire maggiore controllo, ad esempio sullo zoom, senza il bisogno di mettere le mani sulla webcam).

Un altro punto di forza, esclusivo però della Insta360 Link 2, è la presenza dello stabilizzatore (gimbal) su due assi, integrato per garantire riprese fluide e stabilizzate con tracciamento del soggetto basato sull’IA. Grazie al gimbal, è possibile sfruttare le Aree Pausa Tracciamento, con la webcam riconosce le aree in cui non dovrà seguire il soggetto, magari per mantenere al sicuro aree o informazioni sensibili.

La nuova generazione delle Insta360 Link può contare inoltre su una serie di nuove e aggiornate funzionalità (parte del software Link Controller) pensate per portare al livello successivo l’esperienza in videoconferenza/streaming sulle piattaforme compatibili quali Zoom, Microsoft Teams e Twitch (ma non solo):

Modalità Ritratto in 4K (permette di registrare video 4K in verticale non ritagliati per i social media).

(permette di registrare video 4K in verticale non ritagliati per i social media). Controllo Remoto da Smartphone (è possibile regolare le impostazioni, cambiare modalità e controllare il gimbal dallo smartphone).

(è possibile regolare le impostazioni, cambiare modalità e controllare il gimbal dallo smartphone). Sostituzione sfondo (è integrata la funzionalità di sostituzione dello sfondo per trasformare il proprio background in qualcosa di professionale).

(è integrata la funzionalità di sostituzione dello sfondo per trasformare il proprio background in qualcosa di professionale). Modalità DeskView (pensata per fornire una panoramica diretta degli appunti presenti sulla scrivania)

(pensata per fornire una panoramica diretta degli appunti presenti sulla scrivania) Trucco in un tocco (un filtro “per il trucco che sembra davvero naturale”)

(un filtro “per il trucco che sembra davvero naturale”) Modalità Privacy (per proteggere la privacy dell’utente).

Specifiche tecniche - Insta360 Link 2: Dimensioni: 71,3 x 58,9 x 38 mm

x x Peso: 101,5 g (solo webcam) o 166,5 g (con supporto magnetico)

(solo webcam) o (con supporto magnetico) Dimensioni del sensore: 1/2″ con PDAF

con PDAF Apertura: f/1.8

Campo visivo: 79,5° (DFOV) e 67° (HFOV)

(DFOV) e (HFOV) Autofocus: sì (da 10 cm)

(da 10 cm) Zoom digitale: fino a 4x

Risoluzione del video: 4K @ 30/25/24 fps 1080p @ 60/50/30/25/24 fps 720p @ 60/50/30/25/24 fps 360p @ 30/25/24 fps (solo in orizzontale)

HDR: supportato in tutte le risoluzioni

Audio: cancellazione del rumore con IA

Modalità: Tracciamento IA , Whiteboard Intelligente , DeskView

, , Gimbal: sì (a 2 assi)

(a 2 assi) Connettività: USB-C

Consumo energetico: 5 V e 1 A

e Opzioni di montaggio: supporto magnetico con punto di montaggio da 1/4″ per treppiede esterno

Requisiti di sistema: CPU Intel Core-i5 di quinta generazione o successivo, Windows 10 o successivo, macOS 10.13 o successivo, 8 GB di RAM

Insta360 Link 2C

Rispetto alla Link 2, Insta360 Link 2C risulta più compatta e leggera. Il motivo è presto detto: qua, infatti, manca lo stabilizzatore a due assi (gimbal) presente invece sul modello di punta della gamma.

Questa webcam punta ad offrire la stessa identica esperienza audio/video della Link 2 ma si pone come ideale per coloro che dispongono di una configurazione stabile e non hanno la necessità di sfruttare le potenzialità del gimbal. Oppure, più semplicemente, è perfetta per coloro che preferiscono risparmiare qualcosa.

Tanto per la Link 2C, quanto per la Link 2, Insta360 ha aggiornato gli accessori premium disponibili: un esempio è il nuovo supporto magnetico (fornito in dotazione) che migliora sensibilmente la configurazione della fotocamera, consentendo di agganciare la webcam a un monitor o su qualsiasi superficie magnetica.

Specifiche tecniche - Insta360 Link 2C: Dimensioni: 62,7 x 30,2 x 26 mm

x x Peso: 46,5 g (solo webcam) o 111,5 g (con supporto magnetico)

(solo webcam) o (con supporto magnetico) Dimensioni del sensore: 1/2″ con PDAF

con PDAF Apertura: f/1.8

Campo visivo: 79,5° (DFOV) e 67° (HFOV)

(DFOV) e (HFOV) Autofocus: sì (da 10 cm)

(da 10 cm) Zoom digitale: fino a 4x

Risoluzione del video: 4K @ 30/25/24 fps 1080p @ 60/50/30/25/24 fps 720p @ 60/50/30/25/24 fps 360p @ 30/25/24 fps (solo in orizzontale)

HDR: supportato in tutte le risoluzioni

Audio: cancellazione del rumore con IA

Modalità: Tracciamento IA , Whiteboard Intelligente , DeskView

, , Gimbal: no

Connettività: USB-C

Consumo energetico: 5 V e 1 A

e Opzioni di montaggio: supporto magnetico con punto di montaggio da 1/4″ per treppiede esterno

Requisiti di sistema: CPU Intel Core-i5 di quinta generazione o successivo, Windows 10 o successivo, macOS 10.13 o successivo, 8 GB di RAM

Disponibilità e prezzi delle nuove webcam 4K Insta360 con IA

Esaurite tutte le informazioni legate a caratteristiche e specifiche tecniche, è il momento di parlare di disponibilità e prezzi delle nuove webcam 4K con IA di Insta360, entrambe già disponibili all’acquisto (anche in Italia) sullo store ufficiale e presso i principali rivenditori offline e online.

La Insta360 Link 2 viene proposta con il pack standard (che include la webcam, un supporto magnetico, 4 marker di riconoscimento, un cavo USB-C e un adattatore da USB-C a USB-A) al prezzo di 229,99 euro. Per la Insta360 Link 2C si scende a 169,99 euro.

Acquista Insta360 Link 2 e Link 2C con pack standard sullo store ufficiale

Le due webcam vengono proposte anche con il cosiddetto pack treppiede (che include le cose del pacchetto standard e un mini treppiede 2-in-1): i prezzi salgono a 265 euro per la Link 2 e a 205 euro per la Link 2C.

Acquista Insta360 Link 2 e Link 2C con pack treppiede sullo store ufficiale

In conclusione, segnaliamo che sullo store ufficiale è possibile usufruire dell’assicurazione Insta360 FlexiCare che, a fronte di un pagamento una tantum (14,99 euro per Link 2 o 10,99 euro per Link 2C), offre all’utente “Ottieni due sostituzioni senza preoccupazioni in un solo anno. Copre i danni accidentali con spedizione andata/ritorno gratuita.” (potete trovare qua maggiori informazioni al riguardo).