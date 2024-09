Mentre cresce l’attesa per la console Nintendo Switch di nuova generazione, sembra che il colosso giapponese abbia in cantiere un nuovo dispositivo che sta già suscitando la curiosità dei fan.

Nintendo ha infatti depositato presso la Federal Communications Commission (FCC) statunitense un brevetto per un misterioso dispositivo che non sembra direttamente correlato con la tanto attesa console “Switch 2”.

Nintendo brevetta un nuovo dispositivo wireless

Il codice identificativo CLO-001 suggerisce che il dispositivo rappresenta l’inizio di una nuova linea di prodotti, in quanto la prima Nintendo Switch era nota come HAC-001 e la prima Nintendo DS come NTR-001.

La FCC è un’agenzia governativa che supervisiona le telecomunicazioni e i dispositivi dotati di moduli per la comunicazione wireless, infatti la documentazione definisce il prodotto come “wireless device”, ma la descrizione è sommaria e anche lo schizzo allegato al brevetto è alquanto generico.

Dalle informazioni trapelate emergono alcuni dettagli tecnici come l’assenza di batterie interne, suggerendo un utilizzo via USB Type-C, e la presenza di due moduli per la comunicazione wireless, ovvero un modulo Wi-Fi a 2.4 GHz (non dual band) e un sensore a 24 GHz per onde millimetriche (mmWave).

Quest’ultimo dettaglio alimenta la maggior parte della curiosità e le ipotesi vanno da un accessorio per il rilevamento di movimenti e gesture a un dispositivo per applicazioni di realtà aumentata, fino a un dock per console con funzionalità ancora ignote, mentre sembra meno accreditata l’ipotesi che si tratti di un dispositivo destinato esclusivamente ai parchi tematici o ai musei Nintendo nel mondo.

Possiamo aspettarci che maggiori dettagli in merito a questo misterioso prodotto verranno svelati in occasione dell’annuncio della Switch 2 previsto a ottobre.