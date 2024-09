Apple continua a sviluppare le proprie soluzioni per limitare la sua dipendenza da altre aziende. Dopo aver abbandonato Intel una volta preparati i processori della serie M per i suoi Mac, ora il gigante della tecnologia punta a ridurre ulteriormente la sua dipendenza da Qualcomm e Broadcom per quanto riguarda iPhone e iPad.

In quest’ottica gli iPad 2025 potrebbero essere i primi a includere i chip Wi-Fi di Apple, mentre l’iPhone SE 4 potrebbe integrare un chip 5G prodotto internamente.

Gli iPad del 2025 potrebbero adottare un chip Wi-Fi di Apple

Secondo Digitimes, Apple potrebbe iniziare a usare i propri chip Wi-Fi negli iPad del 2025 oppure nella serie iPhone 18 del 2026. Sebbene nessun iPhone del 2025 probabilmente presenterà un chip Wi-Fi di Apple, l’azienda di Cupertino potrebbe integrare i suoi chip 5G nell’iPhone SE 4, seguito dai modelli iPhone 17, probabilmente per evitare di introdurre subito due chip di connettività realizzati internamente nello stesso dispositivo.

Secondo quanto riportato, mentre il chip 5G di Apple sarebbe probabilmente pronto all’inizio del 2025, l’azienda starebbe ancora lottando per integrare la tecnologia mmWave.

Quindi Apple potrebbe continuare ad aver bisogno dell’aiuto di Qualcomm, nel caso non riuscisse nell’intento prima della scadenza dell’accordo tra le due aziende che è fissata nel 2027.

Un eventuale successo di Apple potrebbe avere un impatto significativo su Qualcomm e Broadcom, riducendo una parte sostanziale dei volumi di spedizione di entrambe le aziende.