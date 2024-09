Nelle scorse ore dagli Stati Uniti è arrivata una notizia clamorosa: pare che Qualcomm abbia stretto dei contatti con Intel per valutare la sua possibile acquisizione.

Stando a quanto viene riportato da The Wall Street Journal, qualsiasi eventuale accordo è ancora lontano dal potersi ritenere concluso, tanto che a dire di The New Tork Times ad oggi non è stata formulata nemmeno un’offerta ufficiale.

Intel potrebbe essere acquistata da Qualcomm

Nel caso in cui tale operazione dovesse andare in porto, per Intel si tratterebbe di una “caduta” a dir poco incredibile, soprattutto se si considera che stiamo parlando di una società che per anni ha letteralmente dominato il settore dei processori con la sua tecnologia x86, sbaragliando Qualcomm e i suoi chip ARM al di fuori del mondo mobile.

Se le due aziende dovessero riuscire a raggiungere un accordo e superare i controlli delle autorità di vigilanza del mercato, Qualcomm avrebbe la strada spianata per divenire la leader assoluta del settore, soprattutto se si considera che quest’anno è rientrata nel mercato dei processori desktop con i PC Microsoft Copilot+, dopo anni di predominio per quanto riguarda le CPU mobile.

Dal canto suo, Intel al momento sta attraversando una delle fasi più difficili degli ultimi anni e di recente ha annunciato importanti tagli, un radicale cambiamento di strategia e la necessità di apportare un taglio del 15% alla sua forza lavoro, anticipando l’interruzione di tutti i progetti ritenuti “non essenziali”.

In sostanza, un deciso ridimensionamento che, nel caso di acquisizione da parte di Qualcomm, si tradurrebbe in una sorta di debacle per Intel.

Probabilmente nel corso delle prossime settimane ne sapremo di più.