Nel corso delle ultime ore, ASUS ha presentato quattro PC Copilot+, dotati dei nuovi processori Snapdragon e Intel, con un particolare focus sull’intelligenza artificiale: scopriamone insieme le principali caratteristiche e specifiche tecniche.

ASUS Vivobook S 15 e ProArt PZ13 con Snapdragon X Plus

Entrambi i modelli sono a tuti gli effetti i primi PC a montare il nuovo processore Snapdragon X Plus a 8 core, annunciato in occasione di IFA 2024, che permette di sfruttare appieno tutte le funzionalità avanzate garantite dall’intelligenza artificiale, con prestazioni senza precedenti.

Partiamo prima di tutto da ASUS Vivobook S15, un dispositivo pensato per garantire la massima portabilità grazie al corpo in metallo di soli 14,7 millimetri di spessore, e dal peso di appena 1,42 kg. Tutto viene trasmesso sul display ASUS Lumina OLED da 15,6 pollici di diagonale con risoluzione 3K e frequenza d’aggiornamento da 120 Hz, che garantisce così il massimo della fluidità per ogni contenuto multimediale.

Il nuovo processore Snapdragon X Plus apre finalmente le porte a numerose funzionalità AI, tra cui in particolare Live Captions, Cocreator, Copilot e altro ancora. Menzione particolare per l’applicazione StoryCune AI, grazie alla quale tutti gli utenti hanno la possibilità di dare libero sfogo alla propria creatività.

Ottimo anche il comparto sonoro grazie alla compatibilità con Dolby Atmos, consentendo un’esperienza audiovisiva di alta qualità. L’autonomia è garantita dalla batteria da 70 Wh, che assicura oltre 19 ore di utilizzo, arrivando così serenamente alla fine della giornata. Il supporto a WiFi 7 permette di avere velocità notevoli in download e in upload, risultando così il dispositivo perfetto anche per lo smart-working.

Passiamo poi a ProArt PZ13, ancor più compatto e leggero grazie ai suoi 9 millimetri di spessore e al peso di 0,85 kg, consentendo così un alto livello di produttività e creatività anche in mobilità. Davvero ricca la connettività, grazie alla presenza di due porte USB4 e un lettore di schede SD.

Anche in questo caso l’intelligenza artificiale rappresenta un elemento centrale del dispositivo, andando a includere alcuni strumenti utili per la gestione delle risorse come StoryCube o ProArt Creator Hub, che consente invece di ottimizzare i flussi di lavoro.

Il laptop presenta un display touchscreen ASUS Lumina OLED con risoluzione 3K, ulteriormente arricchito dal supporto all’input tramite stilo, l’ideale per disegnare o prendere appunti. Il colpo d’occhio in questo caso è garantito dalla certificazione Pantone Validated, che assicura la massima fedeltà cromatica possibile. Gli utenti che acquistano il dispositivo avranno inoltre la possibilità di accedere gratuitamente ad un abbonamento di 6 mesi a CapCut, utile software di videoediting per la gestione dei propri contenuti.

ASUS Vivobook S 15 e ASUS ProArt PZ13 sono disponibili al prezzo rispettivamente di 1099,99 e 1499,99 euro, su ASUS eShop.

Acquista ASUS Vivobook S 15 su ASUS eShop a 1099,99 euro

Acquista ASUS ProArt PZ13 su ASUS eShop a 1499,99 euro

ASUS Zenbook, Vivobook ed ExpertBook con Intel Core Ultra (Serie 2)

Oltre ai modelli sopracitati, ASUS ha avuto modo di presentare i portatili Zenbook, Vivobook, ExpertBook e NUC Mini PC, tutti e quattro dotati dei nuovi processori Intel Core Ultra (Serie 2), presentato anche questo in occasione dell’IFA 2024 di Berlino, che conferisce a Windows 11 funzionalità esclusive garantite dall’intelligenza artificiale.

Partiamo in questo caso dal nuovo Zenbook S 14, che presenta un display Lumina OLED da 14 pollici di diagonale, risoluzione 3K e frequenza d’aggiornamento da 120 Hz. Malgrado il design estremamente compatto e sottile, il portatile nasconde un’elevata potenza garantita dal nuovo processore, in grado di raggiungere fino a 48 NPU TOPS. Tra le numerose funzionalità d’intelligenza artificiale troviamo per esempio la cancellazione del rumore AI, che permette di effettuare chiamate in conferenza nitide e cristalline.

Ottimo anche il comparto sonoro, grazie alla presenza di un sistema audio a quattro altoparlanti che garantisce il massimo del coinvolgimento possibile per ogni tipologia di contenuto multimediale. Oltre a questo ASUS ha presentato il modello Zenbook S 16, che rappresenta l’ideale per gli utenti che hanno necessità di uno spazio di lavoro maggiormente esteso.

Preordina ASUS Zenbook S 14 a 1799 euro su ASUS eShop

È poi il turno di Vivobook S 14, che col suo peso di appena 1,3 kg rappresenta a tutti gli effetti un’ottima soluzione per garantire la massima produttività anche in viaggio, grazie anche al suo chassis in metallo da appena 1,39 centimetri di spessore. Ottimo in questo caso il sistema di raffreddamento, grazie alla tecnologia termica ASUS IceCool, accompagnato da due ventole IceBlade a 97 pale che assicurano un buon controllo della temperatura in ogni circostanza. Il notebook monta al suo interno il processore Intel Core Ultra 7 (Serie 2) che consente di accedere a tutte le funzionalità AI del caso, riuscendo ad ottimizzare il flusso di lavoro.

Molto buona anche l’autonomia, grazie alla batteria da 75 Wh in grado di garantire fino a 27 ore di utilizzo continuo, arrivando così alla fine della giornata lavorativa. A questo si aggiunge poi una tastiera ASUS ErgoSense con retroilluminazione RGB a singola zona, che può essere completamente personalizzata in base alle preferenze del singolo utente.

Acquista Vivobook S 14 a 1099 euro su ASUS eShop

Per coloro che cercano la versatilità di un notebook è poi stato presentato Vivobook 14 Flip, dotato di una cerniera a 360° che consente di utilizzarlo sia in modalità laptop che tablet, secondo le esigenze contingenti del momento. Il nuovo dispositivo supporta inoltre la penna ASUS Pen 2.0, che risulta davvero utile per disegnare o prendere appunti. Anche in questo caso troviamo un design estremamente sottile e leggero, con un peso di 1,5 kg e uno spessore di appena 1,7 centimetri.

La connettività WiFi 7 si presta alla produttività anche da remoto, garantendo significative velocità in download e in upload. Per coloro che avessero maggiori esigenze è presente Vivobook 16 Flip, il quale presenta un display OLED 3K da ben 16 pollici di diagonale, ideale per la produttività.

Passiamo poi alla serie ExpertBook P, estremamente votata all’intelligenza artificiale grazie ai processori Intel Core Ultra (Serie 2), oltre che l’integrazione degli strumenti ASUS AI ExpertMeet, in grado di restituire un’esperienza di lavoro più ottimizzata che mai. In questo caso l’intelligenza artificiale consente infatti di accedere a interessanti funzionalità, come per esempio trascrizione AI, traduzione AI, sottotitoli AI e tanto altro ancora. La sicurezza è una delle parole chiave alla base di questa nuova serie, grazie alla presenza di funzioni avanzate come Secure Boot che permette di proteggere il dispositivo da qualsiasi minaccia esterna.

Ultimo ma non per importanza, terminiamo infine con ASUS NUC 14 Pro AI, dotato del processore Intel Core Ultra 9 (Serie 2), che permette di raggiungere fino a 120 TOPS totali, combinando prestazioni elevate a un design estremamente contenuto. In questo caso troviamo altoparlanti e microfoni integrati in grado di supportare i comandi vocali, rivelandosi così utilissimi per la gestione efficace del lavoro. A questo si accompagna poi un sistema di raffreddamento intelligente, in grado di garantire elevate prestazioni anche con carichi elevati di lavoro.