Alle offerte coinvolte nelle rimodulazioni annunciate ad agosto da TIM se ne aggiungono delle altre, le quali subiranno a breve delle modifiche contrattuali che si tradurranno in aumenti di importi compresi fra 4 e 14 euro al mese. L’operatore lo ha fatto sapere oggi, 18 settembre, comunicando ai clienti delle offerte TIMVISION con DAZN interessate che possono esercitare il diritto di recesso, previsto per legge in caso di rimodulazioni simili, o accedere a un’offerta loro dedicata.

Le offerte TIMVISION con DAZN interessate dai rincari e le informazioni per recedere

Le rimodulazioni in questione derivano dai recenti aumenti di prezzo degli abbonamenti di DAZN, ha sottolineato TIM, rincari che riguardano sia i clienti di rete fissa che di rete mobile abbonati alle seguenti offerte: TIMVISION Gold, TIMVISION Gold Plus, TIMVISION Calcio e Sport, TIMVISION Calcio e Sport con Disney+, DAZN Plus.

I piani di rete mobile aumenteranno di un importo compreso fra 4 e 14 euro al mese a partire dal primo addebito successivo al 27 ottobre 2024, mentre a partire dal 1° novembre 2024 le offerte di rete fissa, che subiranno i medesimi rincari. Le cifre precise dipendono dalle singole offerte, precisate dall’operatore nella fattura di linea fissa TIM recapita a settembre 2024. I clienti di rete mobile ne riceveranno comunicazione tramite SMS da dopodomani, 20 settembre.

Chi non intende accettare queste modifiche contrattuali può recedere senza pagare nulla, né subire penali. I clienti di rete mobile hanno tempo per inviare le domande di recesso entro il 26 novembre, entro il 30 novembre quelli di rete mobile. Queste sono le modalità per fare il recesso dalla propria offerta TIMVISION con DAZN:

accedere all’Area Clienti MyTIM (previa registrazione);

scrivere all’indirizzo TIM – Servizio Clienti – Casella Postale 111 – 00054 Fiumicino (Roma);

scrivere una PEC all’indirizzo DISATTIVAZIONI_TIMVISION_CLIENTIPRIVATI@PEC.TELECOMITALIA.IT;

chiamare il Servizio Clienti 187;

recarsi in un negozio TIM.

Scegliendo di inviare la domanda di recesso tramite posta o PEC ricordiamo che serve anche allegare una fotocopia di un documento di identità del titolare del contratto e scrivere nell’oggetto della comunicazione “Modifica delle condizioni contrattuale”.

TIM ha comunicato inoltre che tutti i clienti coinvolti nella rimodulazione possono approfittare di un’offerta dedicata (non meglio precisata) disponibile nella sezione “Offerte per Te” dell’area riservata MyTIM, di cui è possibile ottenere maggiori informazioni anche chiamando il 187 o recandosi in un negozio TIM.

Per maggiori dettagli, suggeriamo di visitare la pagina dedicata alle modifiche contrattuali del sito di TIM accessibile a questo link.