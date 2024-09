Settembre solitamente è uno dei momenti migliori per acquistare un nuovo PC o notebook. Favorito senza dubbio dal Back to School che coinvolge praticamene tutti i maggiori produttori di settore, questo periodo inoltre coincide quasi sempre con la presentazione di prodotti di nuova generazione, favorendo di conseguenza un calo dei prezzi dei modelli già presenti a listino.

In questo contesto, se state cercando un nuovo PC portatile per lavorare, o magari un notebook per i vostri figli che oltre a studiare non rinunciano a giocare i loro titoli preferiti, le proposte di MSI che abbiamo selezionato oggi potrebbero tornarvi utili, risultando a nostro avviso tra le migliori che attualmente si possono reperire sul mercato consumer se guardiamo al rapporto prestazioni / prezzo.

Nel dettaglio si tratta di quattro modelli di notebook MSI che noi conosciamo molto bene, motivo che, visti i prezzi attuali, ci spinge a consigliarli soprattutto nel segmento di fascia media e medio/alta. I prodotti in questione sono MSI Cyborg 15, MSI Thin A15, MSI Katana 15 e, per chi necessita di un display più generoso, MSI Katana 17; come vedremo a breve, questi portatili utilizzano CPU AMD o Intel, ma sono accomunati dalla presenza di una scheda grafica dedicata NVIDIA GeForce RTX serie 40, permettendo quindi di sfruttare tutte le tecnologia NVIDIA per il gaming, la produttività, creazione di contenuti e Intelligenza Artificiale.

I notebook MSI puntano sulle prestazioni e sulle tecnologie NVIDIA

Prima di vedere le caratteristiche dei quattro notebook MSI che abbiamo selezionato, vale la pena ribadire l’importanza della presenza di una scheda grafica dedicata NVIDIA GeForce RTX 40, una componente che farà la differenza non solo nei giochi, ma anche e soprattutto in altri ambiti come la produttività o la creazione di contenuti, rendendo di conseguenza tali sistemi ottimi anche per lavorare (ovviamente in base ai carichi che andiamo ad affrontare).

L’architettura Ada Lovelace di NVIDIA la conosciamo bene, abbiamo provato praticamente tutta la gamma RTX 40 e i risultati riportati nero su bianco con recensioni e grafici del caso. La rivisitazione del design della GPU dei chip Ada Lovelace, con nuovi RT Core e Tensor Core, ha permesso di fare un netto salto generazionale in quanto a prestazioni pure, abbinando al contempo ulteriori novità hardware e soprattutto software che si servono dell’Intelligenza Artificiale per garantire un’esperienza utente completa e flessibile.

Lato gaming troviamo in primis il supporto al DLSS 3.5 con Super Resolution che ricostruisce in modo intelligente immagini ad alta risoluzione; a questo poi si abbinano il Frame Generation che utilizza l’AI per generare e aumentare i frame per secondo, il tutto condito dal Ray Reconstruction che migliora la qualità delle immagini ray tracing tramite AI e NVIDIA Reflex per ottimizzare al meglio la reattività del sistema e delle periferiche nella fase di gioco.

NVIDIA GeForce RTX però non è solo gaming, le peculiarità di queste GPU e della tecnologia NVIDIA abbinate all’Intelligenza Artificiale permettono di spaziare praticamente in tutti i campi lavorativi, scolastici, creativi e ludici. Le opzioni e gli strumenti proposti da NVIDIA in questi contesti sono molti, possiamo citare ad esempio NVIDIA RTX Remix per portare il ray-tracing su vecchi giochi, NVIDIA TensorRT per l’accelerazione SDXL abbinata alla libreria open source TensorRT-LLM (per l’addestramento LLM), NVIDIA ACE, NVIDIA Chat with RTX o ancora NVIDIA Workbench, NVIDIA RTX Video HDR e Twitch Enhanced Broadcasting.

MSI Cyborg 15 con Intel Core i5-13420H e NVIDIA GeForce RTX 4050

Il primo notebook che vi suggeriamo è l’MSI Cyborg 15 (A13VE-603IT), un notebook tra i più validi e abbordabili con scheda grafica dedicata NVIDIA GeForce RTX 40 Laptop. Si tratta di un portatile da 15,6″ equipaggiato con un pannello di grado IPS con risoluzione Full-HD e frequenza di aggiornamento a 144 Hz; un buon compromesso quindi per avere immagini di qualità e un buon grado di reattività.

La piattaforma hardware prevede invece un processore a 10 core Intel Core i5-13620H, affiancato da 16 GB di memoria RAM DDR5 5.200 MT/ (Dual-Channel) e un SSD PCI-E 4.0 con capacità 512 GB; vista l’architettura della CPU, a bordo non è presente una NPU dedicata, tuttavia la NVIDIA GeForce RTX 4050 da 6 GB in dotazione garantisce ben 194 TOPS, oltre alle funzionalità/prestazioni offerte nei giochi. Non manca il WiFi 6AX e un buon reparto porte, mentre il sistema operativo è Windows 11 Home.

Attualmente MSI Cyborg 15 è diponibile a uno dei prezzi più bassi di sempre su Unieuro che, sino al 19 di settembre offre valutazione dell’usato e rimborsi da 300 a 500 euro, maggiori dettagli a link che trovate a seguire.

Acquista MSI Cyborg 15 A13VE-603IT in offerta su Unieuro a 849 euro con Cashback fino a 500 euro

MSI Thin A15 con AMD Ryzen 7 7735HS e NVIDIA GeForce RTX 4060

Un’altra proposta interessante è l’MSI Thin A15, sempre con display da 15,6″ e un design che cerca di contenere l’ingombro, strizzando l’occhio ai gamer. L’azienda in questo caso mantiene lo stesso pannello IPS da 144 hertz che però questa volta sarà gestito da una NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop 8 GB, decisamente superiore in prestazioni pure, oltre che opzione ideale per il gaming a 1080P con dettagli alti.

La GPU NVIDIA, che come la sorella minore permette di sfruttare tecnologie come DLSS 3.5 e Frame Generator, offre anche un’ottima potenza di calcolo in ambito AI, fornendo ben 233 TOP, ovvero quasi cinque volte la migliore NPU che possiamo trovare a bordo dei più recenti processori AMD o Intel. Il resto delle caratteristiche prevede in questo caso una APU AMD Ryzen 7 7735HS con NPU dedicata AMD XDNA (prima gen), in coppia con 16 GB di RAM DDR5 4.800 MT/s e un SSD PCI-E 4.0 ad alte prestazioni da 1 TB; chiudono la dotazione un buon reparto audio e connettività completa con WiFI 6E.

Acquista MSI Thin A15 B7VF-202IT in offerta su Amazon a 1.129 euro

MSI Katana 15 e MSI Katana 17 con Core i7-13620H e NVIDIA GeForce RTX 4060

Per chi punta a un notebook di fascia leggermente più alta, che sia valido nel gaming ma che abbia anche un processore adatto al multi-tasking più spinto, MSI propone non una ma due soluzioni; parliamo dei due modelli MSI Katana 15 e Katana 17, notebook che condividono sostanzialmente tutto a livello hardware, fatta eccezione per il pannello che passa da 15,6″ a 17,3″ (sul modello Katana 17). Vista la fascia prezzo, 1.200-1.500 euro, non possiamo ancora ambire a un pannello diverso da un IPS, secondo noi un buon compromesso su questi modelli visto il refresh a 144 hertz e i buoni tempi di risposta che si sposano ad ampi angoli di visione e una buona resa cromatica.

La piattaforma hardware è ancora una volta Intel Raptor Lake (13a gen), presente con un validissimo Core i7-13620H insieme a 16 GB di RAM DDR5 ed SSD PCI-E Gen 4.0 da 1 TB. La GPU è ancora un volta la NVIDIA GeForce RTX 4060 8 GB, in questa occasione aiutata dal clock spinto del chip Intel che garantisce anche qualche FPS in più. Oltre a queste caratteristiche, i modelli MSI Katana offrono ulteriori ottimizzazioni per i gamer, dalla tastiera RGB retroilluminata a zone, passando per un sistema di dissipazione ad alte prestazioni, connettività completa e design sicuramente più curato e originale.

Acquista Katana 15 B13VFK-1672IT su Amazon a 1.194 euro

Acquista MSI Katana 17 B13VFK-033IT su Mediaworld in offerta a 1.499 euro